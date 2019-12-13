Malatya ve Şanlıurfa'da, AK Parti Kadın Kolları tarafından Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kapsamında "AK kadınlar yerli üretir, milli tüketir, ekonomiye destek verir" etkinliği düzenlendi.

Malatya kent merkezindeki Soykan Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, kadınlar el emeği ürünlerini satışa sundu.

AK Parti Malatya Kadın Kolları Başkanı Aynur Oğuzhan, açılışta yaptığı konuşmada, hafta dolayısıyla 81 ilde eş zamanlı etkinlik düzenlendiğini söyledi.

Malatya'da stant açarak kadınların ekonomiye kısa bir süre de olsa destek vermesini sağladıklarını anlatan Oğuzhan, "Üreten, büyüyen, milli değerleriyle yarınlara daha emin adımlarla yürüyen bir Türkiye yolunda, bu haftanın toplumdaki farkındalığın artmasına vesile olmasını diliyorum." dedi.

Kermese, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın eşi Hafize Gürkan, AK Parti Malatya Kadın Kolları Yönetim Kurulu üyeleri ile partililer ve girişimci kadınlar katıldı.

Şanlıurfa

Şanlıurfalı kadınlar, Rabia Meydanı'nda el emeği ürünlerini satışa sundu.

AK Parti Şanlıurfa Kadın Kolları Başkanı Demet Saatçi Güven, kadınlara ekonomik ve sosyal anlamda katkı sunmak adına aracı olduklarını belirterek, "Bu işin bir parçası olmaktan çok mutluyuz. Bundan sonraki süreçte kadınların hem ekonomik hem de sosyal kazanımları noktasında çalışmalarımız devam edecek." diye konuştu.

Kermesin açılışına, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti MKYK Üyesi Vildan Polat ile partili kadınlar katıldı.