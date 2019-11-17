Son Dakika Haberleri: Malatya ve Şanlıurfa masterlar takımları dostluk maçında karşılaştı
Son Dakika Spor Malatya ve Şanlıurfa masterlar takımları dostluk maçında karşılaştı - Son Dakika Spor

Malatya ve Şanlıurfa masterlar takımları dostluk maçında karşılaştı

6 saat önce

Anadolu Spor Medyası ve Yazarlar Derneği'nin düzenlemiş olduğu Malatya-Şanlıurfa Dostluk Köprüsü Projesi kapsamında iki il arasında masterlar futbol takımları arasında dostluk maçı oynandı.

Malatya ve Şanlıurfa masterlar takımları dostluk maçında karşılaştı, System.String[]

Anadolu Spor Medyası ve Yazarlar Derneği'nin düzenlemiş olduğu Malatya-Şanlıurfa Dostluk Köprüsü Projesi kapsamında iki il arasında masterlar futbol takımları arasında dostluk maçı oynandı.


Malatya'da geçmişte profesyonel ve amatör futbol oynamış eski futbolcular, akademisyenler ve gazetecilerden oluşan Malatya Masterlar takımı Şanlıurfa takımını 3-1 mağlup etti.


ASMYD Genel başkanı Akif Çelik yaptığı açıklamada, "Sporun kaynaştırıcı ve birleştirici özelliğini yaşamak ve yaşatmak adına bu tür organizasyonları sık sık gerçekleştiriyoruz. Geçmişte Elazığ ve Adıyaman illerimizde bu tür güzel organizasyonlar gerçekleştirdik. Bugün de Şanlıurfa'da gerçekleştirdik. Yakında tüm bölgeye yayacağız. Sporun dostluk ve kardeşlik olgusuna uygun hareket ederek tüm illerimiz ile kardeşlik bağımızı daha da güçlendireceğiz"dedi.


Karşılaşma öncesi Anadolu Spor Yazarları tarafından organizasyonda emeği geçen Anadolu Spor Medyası ve Yazarlar Derneği Genel Başkanı Akif Çelik'e günün anısına plaket verildi. - MALATYA

Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 05:52 Kaynak: İHA
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