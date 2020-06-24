Malatya ve Siirt'te uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı - Son Dakika

Malatya ve Siirt'te uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı

Malatya ve Siirt'te uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan operasyonda uyuşturucu ve pompalı tüfek ele geçirilirken, olayla ilgili 12 zanlı gözaltına alındı.

Malatya ve Siirt'te uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan operasyonda uyuşturucu ve pompalı tüfek ele geçirilirken, olayla ilgili 12 zanlı gözaltına alındı.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına Malatya merkezli Siirt'te operasyon yapıldı. 14 adrese yönelik yapılan operasyonda, 65,24 gram metamfetamin, 36,66 gram sentetik kannabinoid, 6,05 gram esrar, 146 adet uyuşturucu hap, 2 adet extacy, 1 adet pompalı tüfek, 49 adet tüfek kartuşu, 1 adet Hançer ele geçirildi. Dosya kapsamındaki 14 adrese eş zamanlı yapılan operasyon sonucu 12 şahıs yakalandı. 1 şüpheliyi arama çalışmaları devam ediyor. - MALATYA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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