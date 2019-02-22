Son Dakika Haberleri: Malatya ve Van'da 7 Ova "Büyük Ova Koruma Alanı" Oldu

Malatya ve Van'da 7 Ova "Büyük Ova Koruma Alanı" Oldu

1 saat önce

Malatya'daki Doğanşehir, Malatya ve Yazıhan ovalarıyla Van'daki Alabayır, Edremit-Gevaş, Gürpınar ve Tuşba ovaları "büyük ova koruma alanı" olarak belirlendi.

Malatya ve Van'da 7 Ova
Malatya'daki Doğanşehir, Malatya ve Yazıhan ovalarıyla Van'daki Alabayır, Edremit- Gevaş, Gürpınar ve Tuşba ovaları "büyük ova koruma alanı" olarak belirlendi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, tarımsal üretim potansiyeli yüksek, erozyon, kirlenme, amaç dışı veya yanlış kullanımlar gibi çeşitli nedenlerle toprak kaybı ve arazi bozulmalarının hızlı geliştiği Malatya'daki Doğanşehir, Malatya ve Yazıhan ovalarıyla Van'daki Alabayır, Edremit-Gevaş, Gürpınar ve Tuşba ovaları "büyük ova koruma alanı" oldu.

Ovaların sınırları içinde yer alan onaylı planlı alanlar ile kararın yayım tarihi itibarıyla tarım dışı kullanımına izin verilmiş alanlar kapsam dışı bırakıldı.

Öte yandan, Kayseri'deki Develi- Yahyalı, Güneşli ve Yeşilhisar ovalarının sınırları yeniden belirlendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 08:38 Kaynak: AA

Gevaş, Edremit, Malatya, Van, Ekonomi
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