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Malatya ve Yozgat'ta jeotermal kaynak ihaleleri

6 saat önce

Malatya'da 4 jeotermal kaynak ruhsat sahası ve Yozgat'ta 12 jeotermal kaynak arama sahası ihaleye çıkarıldı.

Malatya ve Yozgat'ta jeotermal kaynak ihaleleri, System.String[]

Malatya'da 4 jeotermal kaynak ruhsat sahası ve Yozgat'ta 12 jeotermal kaynak arama sahası ihaleye çıkarıldı.

Malatya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başlanlığı ile Yozgat İl Encümeni Başkanlığının konuya ilişkin ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Malatya'nın Darende, Yazıhan ve Akçadağ ilçelerindeki 4 jeotermal kaynak ruhsat sahası açık teklif usulüyle ihale edilecek.

Alanları 4 bin 800 hektar ile 4 bin 950 hektar arasında, muhammen bedelleri ise 136 bin 757 lira ile 140 bin 943 lira arasında değişen sahaların ihaleleri, 17 Aralık'ta yapılacak.

Öte yandan, Yozgat'ın çeşitli ilçelerinde bulunan 12 jeotermal kaynak arama sahasının açık teklif usulüyle ihalesi yapılacak.

Alanları, 240 hektar ile 4 bin 954 hektar arasında, muhammen bedelleri 90 bin lira ile 400 bin lira arasında değişen sahaların ihaleleri ise 16 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

Malatya Valiliği, Malatya, Yozgat, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 09:40 Kaynak: AA
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