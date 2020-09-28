Malatya'ya 300 dönümlük park - Son Dakika

İnderesi Tabiat Parkında 1. Etap çalışmaları kapsamında 100 dönümlük alanı hizmete açan Büyükşehir Belediyesi, Malatya'ya yaklaşık 300 dönümlük bir park daha kazandırıyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Basın Birimi tarafından yapılan açıklamada,

"Büyükşehir Belediyesi tarafından Karakavak mevkii Abdurrahmangazi Caddesi ile Güngör Caddesinin kesiştiği noktadan Tecde Bulvarına kadar uzanacak alanda yapılacak olan 100. Yıl Parkı için çalışmalar devam ediyor.

Malaya Büyükşehir Belediyesi Malatya'nın doğal peyzajını yansıtan huzurlu bir açık hava fikrinden hareketle, oluşturulmak istenen 100. Yıl Parkı millet bahçeleri gibi eko-eğlence, kültürel, sportif ve sosyal aktiveler, eğitim-doğadan öğrenme-sağlıklı yaşam alanı olarak belirlenmiştir. Vatandaşlarımız doğaya dönüş konseptiyle oluşturulacak olan parkta yaşamın tadına varacak, doğayla ve doğallıkla buluşacak, huzurlu bir ortamda yürüyüş, spor aktiviteleri gibi çeşitli etkinlikler ile buluşacaklardır" denildi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Malatya Karakavak Mahallesi mevkii Abdurrahmangazi Caddesi ve Güngör Caddesi kesişiminden, Tecde Mahallesi Bulvarına kadar uzanan toplam alanı yaklaşık 300 dönüm olan bu arazi 100. Yıl Parkı olarak düzenlenerek Malatya halkının hizmetine ve istifadesine sunulması için çalışmaların başlatıldığı kaydedildi. - MALATYA