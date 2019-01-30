Malatya'ya 300 Yataklı Yeni Hastane

Malatyalıların uzun süredir beklediği devlet hastanesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın özel talimatı ile tasarruf tedbirleri dışına alınarak ihaleye çıktı. Sağlık Bakanlığı'nda gerçekleştirilen 'Battalgazi 300 Yataklı Devlet Hastanesi Yapım İşi' ihalesinde en iyi teklifi 136 milyon 368 bin TL ile Tetiş Yapı ve Makro İnşaat ortaklığı verdi. Önümüzdeki günlerde temelinin atılması beklenen Battalgazi Devlet Hastanesi bünyesinde bin 200 kişi istihdam edilecek. 300 yataklı ve deprem izolatörlü güvenli bina, 60 bin metrekare kapalı alana sahip olacak. Hastanede; 500 araçlık otopark, 4 cepheden giriş, ameliyathane, yoğun bakım ve palyatif yatağı, anjiyo, KVC birimleri, yanık ünitesi, onkoloji hizmet birimi bulunacak.

AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, "300 yataklı Battalgazi Devlet Hastanesi'nin beklenen ihalesi yapıldı. En geç 900 günde hastane hizmete girecek. Battalgazi ve Malatya için hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.