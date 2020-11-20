Malatya'ya ek bir su kaynağı daha - Son Dakika

Malatya'ya ek bir su kaynağı daha

20.11.2020 19:14
Malatya'ya ek bir su kaynağı daha, System.String[]

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) tarafından yapılan çalışmalar sonrasında Melet Deresi'nde bulunan yeni su kaynağının ardından Sütlüce, Tepeköy, Topraktepe Mahallelerinin ve bölgenin ihtiyaçlarını karşılayacak yeni bir su kaynağı daha keşfedildi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) tarafından yapılan çalışmalar sonrasında Melet Deresi'nde bulunan yeni su kaynağının ardından Sütlüce, Tepeköy, Topraktepe Mahallelerinin ve bölgenin ihtiyaçlarını karşılayacak yeni bir su kaynağı daha keşfedildi.

Yaklaşık 400 litre suyun bulunduğu alanda MASKİ tarafından çalışmalara başlanıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, yeni su kaynağının bulunduğu alanda yaptığı incelemede, mevcut su kaynağına ilk defa ek kaynak verilerek kurak geçen dönemlerde yaşanması muhtemel su sıkıntısının böylelikle giderilebileceğini söyledi.

Malatya'nın merkez ve ilçelerinde çalışmalarını sürdüren Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi MASKİ, Sütlüce, Tepeköy, Topraktepe mahalleleri ve bölgenin ihtiyaçlarını karşılayacak, Melet Deresi'nin ardından yeni bir su kaynağı daha buldu. Yapılan çalışmalar neticesinde bulunan yeni su kaynağı alanında MASKİ tarafından 17 bin 500 metre isale hattı, 1 adet bin tonluk içme suyu deposu ve 1 adet kaptaj yapımı gerçekleştirilecek. Çalışmaların yapıldığı alanda incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a inceleme gezisinde MASKİ Genel Müdürü M. Yaşar Karataş, Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay, ilgili şube müdürleri eşlik etti.

Yeni bulunan su kaynağı ile ilgili bilgiler veren MASKİ Genel Müdürü Yaşar Karataş, yapılan çalışmalar sonrasında bölgenin gelecekteki su sıkıntısının giderileceğini söyledi. Karataş, "Malatya merkezdeki bazı mahallelerimizin su sorununu çözmek adına yaptığımız projelendirmede bir kaynakla ilgili çalışma başlatmıştık. Allah'ın nimeti, yaptığımız çalışmada çok miktarda su bulduk. Yapmış olduğumuz proje revizyonlarından sonra bulduğumuz suyu kaptaj içerisine alıp, Sütlüce, Tepeköy, Topraktepe, Dilek mahallesinin belirli bölgeleri ve yeni planlanan sanayi sitelerinin su ihtiyacını karşılamak adına tesis çalışmalarımızı başlatmış olduk. Güzergahımızda yaklaşık 12 Km'lik hattı döşedik. Alanımızda bin tonluk depo ile birlikte terfi binamızı yapacağız. Suyun çıktığı alandan yaklaşık 70 metre kotundan yukarı suyu aktardığımız zaman gelecekteki su sıkıntısını gidermiş olacağımızı düşünüyorum' dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan bulunan yeni su kaynağında saniyede 400 litre suyun çıktığını belirterek, alternatif suyun şehrin bir bölümüne ulaştırılması noktasında yapılan çalışmaları çok değerli gördüğünü söylrdi. Gürkan, "Yeni su kaynağı alanında saniyede yaklaşık 400 litreye yakın bir su çıkmış durumda. Malatya'nın mevcut su kaynağına ek olarak buradan bir kaptaj oluşturarak şuanda su ihtiyacımızı karşılayan kaptaj gibi bu bölgeyi kaptaj altına alıp, suyu ilgili depoya ulaştırdığımızda yeni sanayi sitemiz ve o bölgede Dilek mahallemizde dahil olmak üzere diğer mahallelerimizde bulunan yerleşim birimlerinin su ihtiyaçları, yeni bulduğumuz su kaynağından karşılanacak. Mevsimsel olarak suyun az olduğu dönemde yaklaşık 400 litre suyun terfi ile depoya aktarılması önemli ve şehrimiz için hayati bir çalışma. Malatya'nın su kalitesi anlamında ve kaynak suyun vatandaşa verilmesi noktasında, mevcut su kaynağına ilk defa bir ek kaynak verilerek, şehrin özellikle yaz aylarında bazı bölgelerde yaşadığımız su sıkıntılarının önlenmesi noktasında önemli bir kaynak olduğunu görüyoruz' ifadelerini kullandı.

Yeni su kaynağından çıkan suyun gerekli laboratuvar işlemlerinin yapıldığını aktaran Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Yeni su kaynağımız, mevcut kaptajdaki gibi çok güzel bir şekilde kaynaklarından akıyor. Hakikaten arkadaşlarımızın yaptığı bu çalışma verimli olmuş. Bu verimli çalışma, yeni su kaynağı alanımızda büyük bir su kanalı hüviyetine bürünmüş. Bulunan suyumuzun kaptaj altına alınıp en kısa zamanda depomuza verilip şebekeye aktarılması noktasında arkadaşlarımız gerekli çalışmaları yapacaklar. Özellikle lokal anlamdaki sondajların yeri gelince yedeğe alınması ve bunların asıl su olarak kullanılması sağlanacak. Suyun kalite anlamında, hijyen anlamında, kaynak su olması anlamında gerekli laboratuvar testleri de yapılmış. Hakikaten içime uygun güzel bir su olduğu da tespit edilmiştir. Yeni bulduğumuz suyumuzun Malatya'mıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" diye konuştu. - MALATYA

Malatya'ya ek bir su kaynağı daha
Malatya'ya ek bir su kaynağı daha

Büyükşehir Belediyesi, Tepeköy, Sütlüce, Malatya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Malatya'ya ek bir su kaynağı daha - Son Dakika


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