Son Dakika Haberleri: Malatya'ya Şehit Ateşi Düştü (2)

Malatya'ya Şehit Ateşi Düştü (2)

1 saat önce

ŞEHİDİN CENAZESİ KİLİS'TEN MEMLEKETİNE UĞURLANACAKSuriye'nin Azez kentinde, mevzide çıkan yangını söndürmek isterken meydana gelen patlamada şehit olan Deniz Piyade Komando Sözleşmeli Er Ramazan Önal (25)'in cenazesinin Kilis'te yapılacak işlemlerin ardından bugün memleketi Malatya'ya...

Malatya'ya Şehit Ateşi Düştü (2), System.String[]
ŞEHİDİN CENAZESİ KİLİS'TEN MEMLEKETİNE UĞURLANACAK

Suriye'nin Azez kentinde, mevzide çıkan yangını söndürmek isterken meydana gelen patlamada şehit olan Deniz Piyade Komando Sözleşmeli Er Ramazan Önal (25)'in cenazesinin Kilis'te yapılacak işlemlerin ardından bugün memleketi Malatya'ya uğurlanacağı bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 07:03 Kaynak: DHA

Azez, Kilis, Malatya, Güncel
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