Malatya'ya Şehit Ateşi Düştü (2)
1 saat önce
ŞEHİDİN CENAZESİ KİLİS'TEN MEMLEKETİNE UĞURLANACAKSuriye'nin Azez kentinde, mevzide çıkan yangını söndürmek isterken meydana gelen patlamada şehit olan Deniz Piyade Komando Sözleşmeli Er Ramazan Önal (25)'in cenazesinin Kilis'te yapılacak işlemlerin ardından bugün memleketi Malatya'ya...
ŞEHİDİN CENAZESİ KİLİS'TEN MEMLEKETİNE UĞURLANACAK Suriye
'nin Azez
kentinde, mevzide çıkan yangını söndürmek isterken meydana gelen patlamada şehit olan Deniz Piyade Komando
Sözleşmeli Er Ramazan Önal (25)'in cenazesinin Kilis
'te yapılacak işlemlerin ardından bugün memleketi Malatya
'ya uğurlanacağı bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 07:03 Kaynak: DHA
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