Malatya\'ya şehit ateşi düştü (2)

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ŞEHİT ANNESİYLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik'in (24) annesi Aynur Çelik ile telefonda görüştü.

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, şehidin Malatya'daki baba evini ziyaret ederek, taziyelerini iletti, her zaman yanlarında olacaklarını söyledi. Çalık, daha sonra şehit annesi Aynur Çelik'i Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonla görüştürdü. Çelik, başsağlığı ve sabır dileklerinde bulunan Erdoğan'a teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Başımız sağ olsun, Allah sabırlar versin. Rabbim inşallah cennetiyle, cemaliyle müşerref kılsın, cennetine kavuştursun. Rabbim sabrınızı artırsın inşallah. Bütün aileye başsağlığı diliyorum" dedi.