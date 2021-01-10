Malatya\'ya şehit ateşi düştü (3)

ÇELİK ÇİFTİNİN NİŞAN I PAYLAŞILDI

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik'in (24) 2019 yılında Ebru Çelik (22) ile evlendiği nişan kurdelesini kestiği fotoğrafını paylaşan MHP Malatya İl Başkanı Mesut Samanlı, başsağlığı mesajı yayınlayarak, "2019 Haziran ayındaki nişan yüzüklerini büyük mutlulukla taktığımız kardeşimizin şehit haberini üzüntü içinde aldık. Şehidim hakkını helal et bize" dedi.

Haber: MALATYA,