Malatya'ya Sosyal Konut Projesi müjdesi - Son Dakika
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Malatya'ya Sosyal Konut Projesi müjdesi

6 saat önce

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, TOKİ'nin 81 ilde yapacağı 'Sosyal Konut Projesi' kapsamında Malatya'ya toplamda bin adet konutun inşa edileceğini söyledi.

Malatya'ya Sosyal Konut Projesi müjdesi, System.String[]

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, TOKİ'nin 81 ilde yapacağı 'Sosyal Konut Projesi' kapsamında Malatya'ya toplamda bin adet konutun inşa edileceğini söyledi. Kahtalı, proje kapsamında ilk etapta Yazıhan ilçesine 78 konutun yapılacağını belirtti.


Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara taksitle ev sahibi olma imkanı sağlayan TOKİ Sosyal Konut Projesi başvuruları bugün başladı. Türkiye'nin 81 vilayetinde 100 bin konutun yapılacağı proje kapsamında yılbaşı itibarıyla temelleri atılacak evler yaklaşık 1- 1,5 yıl içinde bitirilerek sahiplerine teslim edilecek.


Proje kapsamında Malatya'da toplamda bin adet konutun yapılacağını ifade eden AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, ilk etapta Yazıhan ilçesine 78 adet konutun yapımına başlanılacağını söyledi.


TOKİ sosyal konutlarının özelliklerine göre 140 bin ile 210 bin TL arasında fiyatla satılacağını dile getiren Kahtalı, "Yüzde 10 peşin ödeme yapılacak proje ile vatandaşların, aylık 894 TL taksit ve 240 ay vadeyle sosyal konutlara sahip olabilecek. Konutlara daha önce TOKİ'den ev almamış ve konut kredisi kullanmamış aylık geliri 5 bin 500 TL'den düşük olanlar başvuracak.


Milletvekili Kahtalı, açıklamasını şöyle sürdürdü:


"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın koordinesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı'mızın destekleriyle "Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut projesi başladı. Yatay mimari anlayışla, mahalle ve komşuluk kültürüne uygun 2+1 ve 3+1 planında inşa edilecek 100 Bin Sosyal Konut için 16 Aralık 2019 -15 Ocak 2020 tarihleri arasında talepler toplanacak. Bu projeden faydalanacak hak sahipleri 20 yıl gibi bir süre zarfında kira öder gibi ev sahibi olacak. Bizler bundan sonra bu projenin takibini yaparak en kısa süre de hayata geçmesi için elimizden geleni yapacağız. Başvurular 4 kategoride kabul edilecek. 1. Kategori "Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri". 2. Kategori "En az yüzde 40 Engelli Vatandaşlar". 3. Kategori "Emekli Vatandaşlar". 4. Kategori "Diğer alıcı adaylar" olmak üzere 4 kategoride başvurular yapılabilecek. Sosyal Konut Projemizin Malatya'mıza, Yazıhan'ımıza şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." - MALATYA

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Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 02:11 Kaynak: İHA
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