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Malatya'ya yeni bir şehir meydanı ve tören alanı yapılıyor

50 dakika önce

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, resmi törenlerin dar alanlara sıkıştırılmaması adına Malatya'ya yeni bir tören alanı, şehir meydanı kazandıracaklarını açıkladı.

Malatya'ya yeni bir şehir meydanı ve tören alanı yapılıyor, System.String[]

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, resmi törenlerin dar alanlara sıkıştırılmaması adına Malatya'ya yeni bir tören alanı, şehir meydanı kazandıracaklarını açıkladı.


Malatya'da İnönü Stadyumunun yerine yapılacak olan Millet Bahçesi projesini sürdüren Malatya Büyükşehir Belediyesi, bir yandan da Malatya'ya bir tören alanı kazandırmak için kolları sıvadı. Özel günler ve resmi törenlerin dar alanlara sıkıştırılmaması, tek artel olan ana caddelerin kapatılmaması ve Malatya'ya nefes aldıracak bir şehir meydanı yapılması konusunda çalışma yürüten Malatya Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda Malatya'ya yeni bir tören alanı yapmayı hedefliyor. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Kanalboyu'nda bulunan Hacı Hüseyin Kölük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Malatya Ticaret Lisesi'nin başka bir alana taşınacağını ve o bölgenin de şehir meydanı, aynı zamanda tören alanı olarak kullanılması noktasında çalışma yürüttüklerini açıkladı.


Gürkan, "Hacı Hüseyin Kölük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Malatya Ticaret Lisesi'nin bulunduğu alanın Malatya'ya bir meydan olarak kazandırılması noktasında ve bundan sonraki törenlerde tek artel olan ana caddelerin kapatılarak tören yapılması yerine okulları oradan kaldırıp başka bir mekana taşıyacağız. O alanın da şehir meydanı ve aynı zamanda tören meydanı olması noktasındaki çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.


Başkan Gürkan, ilk aşamada ihale sürecine gidileceğini, herhangi bir aksaklık ve itiraz olmadığı takdirde önümüzdeki yıl ilk kazmayı vurarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile ortak çalışma içerisinde süreci tamamlayıp, Malatya'ya nefes aldıracak bir şehir meydanını vatandaşların hizmetine sunacaklarını kaydederek şu ifadeleri kullandı; "Bir yıl içerisinde buranın ihalesinde herhangi bir aksaklık ve itirazlar olmadığı takdirde hemen akabinde kazma vurularak temel atılacak. En kısa zamanda buranın bitirilerek milletimizin hizmetine sunulması noktasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile ortak çalışmaya devam edeceğiz. Bu şehir hakikaten bir nefes alabilecek, akciğeri olabilecek. Aynı zamanda şehrin meydanları, millet bahçelerinin olduğu, herkesin gezeceği, göreceği, spor yapacağı ve piknik yapabileceği, dinlenebileceği bir mekan olması açısından önemli bir merkez oldu." - MALATYA

Selahattin Gürkan, Anadolu Lisesi, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 11:05 Kaynak: İHA
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