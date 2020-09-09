Malatya'ya yeni "şehir parkı" yapılıyor - Son Dakika

Malatya Büyükşehir Belediyesi, kentte dev bir "şehir parkı" yapımına başladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yeşilyurt Tecde Mahallesi'nde belirlenen alanda yapım çalışmalarına başlanan şehir parkı alanında Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca ve diğer ilgililer incelemede bulundu.

Başkan Gürkan, 300 dönümlük mega şehir parkının cumhuriyetin 100'ncü yılı olan 2023'te faaliyete geçeceğini ifade etti.

Parkın 200 dönümünü ormanlık alan olarak ihdas edeceklerini belirten Gürkan, şunları kaydetti:

"Ormanın içinde 10 dönüme yakın alan su havuzu olup diğer yerler yürüyüş yolu, dinlenme yerleri olacak. İnsanlarımızın rahatlıkla dinlenebileceği bir park olacak. Ticari alana boğulmayacak. Sadece belki bir 50 dönümlük alanda sosyal ihtiyaçları giderme anlamında açık spor alanlarından yürüyüş, bisiklet alanlarına kadar diğer ihtiyaçların karşılanacağı mekanlar olacak. 200 dönümlük alanda ağaçlandırma çalışmalarına başlanacak. Şehrin merkezinde, şehrin akciğeri olacak ve insanların rahatlıkla gidip nefes alabilecekleri, çocuklarıyla ormanda gezinti yapabilecekleri bir mekan oluşturmak için çalışmaları başlattık."