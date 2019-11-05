Son Dakika Haberleri: Malatya yangın çıkan evde yalnız bırakılan çocuğu itfaiye kurtardı
Son Dakika Güncel Malatya yangın çıkan evde yalnız bırakılan çocuğu itfaiye kurtardı

Malatya yangın çıkan evde yalnız bırakılan çocuğu itfaiye kurtardı

6 saat önce

Yangın çıkan evde yalnız bırakılan çocuğu itfaiye kurtardıMalatya'da, 4 katlı apartmanın 3'üncü katındaki dairenin balkonunda yangın çıktı.

Yangın çıkan evde yalnız bırakılan çocuğu itfaiye kurtardı

Malatya'da, 4 katlı apartmanın 3'üncü katındaki dairenin balkonunda yangın çıktı. Evde ailesinin bulunmadığı sırada yalnız bırakılan 3 yaşındaki çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı. Yaralananın olmadığı yangından sonra eve gelen çocuğun annesi gözyaşlarına boğuldu.

Olay, akşam saatlerinde Kernek Mahallesi'nde meydana geldi. Şehit Mehmet Kurnaz Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın 3'üncü dairenin balkonunda yangın çıktı. Aynı apartmanda oturanlar dumanların yükseldiğini görünce evde bulunanları uyarmak için zili çaldı ve kimsenin olmadığını fark etti. Bu sırada evden gelen çocuk sesini duyanlar durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri balkonda çıkan yangını söndürürken, evde yalnız bırakılan ve ismi öğrenilemeyen çocuğu aşağıya indirerek, üşümemesi için battaniyeye sardı. Yangını haber alarak eve gelen çocuğun annesi ise çocuğu kucağına alarak ve gözyaşı döktü.

Ekipler evde hasara yol açan yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Malatya yangın çıkan evde yalnız bırakılan çocuğu itfaiye kurtardı

Malatya, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 06:35 Kaynak: DHA
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