Malatya yaşlılarına sahip çıkıyor - Son Dakika
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Malatya yaşlılarına sahip çıkıyor

6 saat önce

Korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasakları bulunan 65 yaş üstü yaşlılar için Malatya Valiliği bünyesinde kurulan Vefa Destek Gurupları aracılığıyla yaşlılara gıda yardımları sürüyor.

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Korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasakları bulunan 65 yaş üstü yaşlılar için Malatya Valiliği bünyesinde kurulan Vefa Destek Gurupları aracılığıyla yaşlılara gıda yardımları sürüyor.


Korona virüsün Türkiye'de de artması ile birlikte alınan tedbirler kapsamında riski gurubunda yer 65 yaş üstü yaşlıların sokağa çıkmaları yasaklandı. Bu kapsamda evlerinden çıkamayan ve ihtiyaç sahibi olan yaşlıların ise her türlü ihtiyacı devlet tarafından karşılanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde başlatılan 'Biz bize yeteriz Türkiyem' kampanyası ile hayırseverler de ellerini taşın altına koyarken Malatya'da da birçok hayırsever Valilik aracılığı ile ihtiyaç sahibi aileler için destek veriyor.


Son olarak Malatya'da İşadamı Sabri Unat tarafından Malatya Valiliği'ne yaşlı vatandaşlara dağıtılmak üzere 100 adet yardım kolisi bağışlandı. Kolileri valilik girişinde teslim alan Sosyal Yardımlaşma Müdürü Bülent Hancı, hayırsever işadamlarına teşekkür ederek, bu zorlu süreçte ihtiyaç sahibi olan 65 yaş üstü yaşlılara gıda kolilerin dağıtılacağını belirtti.


Bağışta bulunan Sabri Unat ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya ellerinden geldiği kadar destek olmaya çalıştıklarını ve bakanlık hesaplarına da bağışta bulunduğunu belirtti. Bugün de Malatya'da yaşlılar için gıda kolisi getirdiklerini belirten Unat, "Bizler her ne kadar sağlıkçılar, güvenlik güçleri, diğer kamu çalışanları kadar fedakarlık yapamasak da bizler de işadamları olarak milletimizin yanındayız, Cumhurbaşkanımızın emrindeyiz" diye konuştu. - MALATYA

Recep Tayyip Erdoğan, Malatya Valiliği, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 01:57 Kaynak: İHA

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