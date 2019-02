Malatya 'Yaya Öncelikli Trafik' Etkinliği

İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen proje kapsamında trafikte yaya önceliğine dikkat çekilmesi ve yaya geçitlerinin kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla başlatılan kampanya Malatya'da yapıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen proje kapsamında trafikte yaya önceliğine dikkat çekilmesi ve yaya geçitlerinin kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla başlatılan kampanya Malatya'da yapıldı.



Yaya öncelikli trafik bilincinin oluşturulması amacıyla Sümer İlkokulu önünde saat 12.00 - 13.00 saatleri arasında etkinlik düzenlendi. Etkinliğe Malatya Valisi Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, İl Jandarma Albay Necmi İnce, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı çok ile sayıda sivil toplum örgütü ve öğrenciler katıldı.



Etkinlik öncesi konuşan Vali Baruş, trafik kazalarının dünyada ölümlerin en temel sebeplerinden biri haline geldiğini ifade ederek, "Her geçen gün araç sayısının artması, şehirleşmenin gelişmesi ile birlikte araç sayısının artmasıyla birlikte, araçların kullandığı yolları yayalarla birlikte kullanması sebebiyle trafik kazalarından önemli artışlar meydana geliyor. Dünyada her yıl ortalama 1 milyon 350 bin kişi trafik kazalarından hayatını kaybediyor. Ülkemizde de araç sayısı bugün itibari yaklaşık 23 milyon civarında Malatya'da da araç sayısı 172 binin üzerine çıktı. Dolayısıyla yolları kullanırken, insan hayatına çok değer vermemiz gerekiyor. Bu kapsamda da dünyada trafik kazalarının önemini ortaya koymak üzere istatistiki çalışmalar ortaya konuluyor. Bu yapılan çalışmalar neticesinde Türkiye'deki her 100 kişi başına düşen trafik kaynaklı ölümleri sayısı 9,2 ama 28 Avrupa ülkesine baktığımız zaman yüzde 4,9. Ülkemiz trafik kazalarından kaynaklı ölümler bazında Avrupa Birliği ülkelerinin üzerinde" şeklinde konuştu.



Trafik kazalarında yayaların hayatını kaybetme oranının yüzde 23,4 ile Türkiye'de yüksek düzeyde olduğunu dile getiren Baruş, "İlimizde de 2018 yılında meydana gelen trafik kazalarında 6 yaya vatandaşımız hayatını kaybetti. 292 vatandaşımız ise yaralandı. Diğer taraftan trafik kazalarındaki yaya ölümleri bakımında da temel sebeplere baktığımızda da özellikle yaya okul geçitlerinde sürücülerimizin dikkatli davranmadığını, hızını azaltmadığını görüyoruz ki, kazalarda ölüm sebeplerine bakıldığında yüzde 88,4 sürücülerden kaynaklanana, yayaların ise 9,2 olarak kaynaklı kazalar ve önemli oranda sürücüden kaynaklı yaşanan ölümlerdir" dedi.



Sürücülerin yayalar konusunda farkındalık bilincini arttırmak adına bu tür kampanyaların önemine değinen Baruş, "Bu anlamda da 2918 sayılı karayolları trafik kanunu Ekim ayında önemli bir düzenleme yapıldı. Trafikte yaya önceliğini saplamak üzere, bu kapsamda trafik görevlisine trafik ışığı bulunmayan ancak yatay ve dikey işaretlemelerle yaya geçidi belli edilen yerlerde kavşaklarda, geçitlerde sürücülerin yavaşlaması, yaya geçidinden geçmekte olan varsa durması, onu beklemesi, yayalara öncelik vermesi zorunlu hale getirildi. Bundan sonra bu zorunluluğa uymayan sürücüler hakkında trafik cezası uygulaması başlatıldı" ifadelerine yer verdi.



İçişleri Bakanlığı'nın 2019 yılını 'Yaya Öncelikli trafik yılı' ilan ettiğini de anımsatan Baruş, "Öncelik hayatın, öncelik yayanın sloganı ile bir eylem planı başlattık. Bu kapsamda 2019 yılı içerisinde önemli çalışmalar yapılacak. Bunu da bugün ilimizde yapıyoruz. Kendimize bir eylem planı oluşturuyoruz, bununla ilgili toplantımızı yaptık. Önümüzdeki aylarda da bu toplantılar devam edecek. Trafik konusunda tüm kurum ve kuruluşları bir araya getirerek, STK ve üniversitelerimizle işbirliği yaparak ilimizde yaya güvenliğinin sağlanması için önemli tedbirleri uygulamaya koyacağız. Trafikte yaya önceliğinde broşürler bastırdık, bu broşürlerin özellikle araç sürücülerine dağıtımı noktasında arkadaşlarımız çalışıyorlar ve bu konuyla ilgili afiş-pankart çalışmaları da yaptık, şehrimizin değişik yerlerine bunları koyuyoruz. Yine kamu ve kuruluşların girişlerinde bu afişlerin konulmasını sağlıyoruz" diye konuştu.



Konuşmaların ardından Vali Baruş ve diğer yetkililer öğrencilerle birlikte yaya geçidinden karşıya geçti. Öğrencilerde ellerindeki dövizlerle yaya geçitlerinin önemine vurgu yaparken, sürücülere de proje ile ilgili broşürler dağıtıldı. - MALATYA

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Sokak Köpeklerinin Saldırısına Uğradığı Söyleyen Yeliz Yeşilmen ile Sinem Umaş Birbirine Girdi

Cani Kocası Tarafından İnşaat Demiriyle Dövülen Kadın "Merdivenden Düştüm" Dedi

Antalya Şoförden 'Emniyet Kemerlerini Takmadılar, Zaten Hepsi Sarhoştu' Savunması

Şule Çet Davasına Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müdahil Oldu