Son Dakika Haberleri: Malatya yerinden fırlayan lastiğin başına çarptığı işçi öldü
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Malatya yerinden fırlayan lastiğin başına çarptığı işçi öldü

2 saat önce

Yerinden fırlayan lastiğin başına çarptığı işçi öldüMalatya Şeker Fabrikası'nda çalışan İzzet Boy (64), hava bastığı iş makinesi lastiğinin yerinden fırlayıp başına çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Yerinden fırlayan lastiğin başına çarptığı işçi öldü

Malatya Şeker Fabrikası'nda çalışan İzzet Boy (64), hava bastığı iş makinesi lastiğinin yerinden fırlayıp başına çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Olay, öğlen saatlerinde, Özalper Mahallesi'nde meydana geldi. Şeker Fabrikası'nda çalışan İzzet Boy, kullandığı iş makinesinin lastiğinin havasının düşük olduğunu fark etti. Lastiğe kompresörle hava basmaya başlayan Boy, yüksek basınç nedeniyle yerinden fırlayan lastiğin başına çarpması sonucu yere yığıldı. Kanlar içinde kalan Boy'u görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Boy'un hayatını kaybettiğini belirledi. İzzet Boy'un cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Malatya, İşçi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 01:56 Kaynak: DHA
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