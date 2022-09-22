Malatya Yeşilyurt'ta Gri Pasaport Usulsüzlüğü İddianamesi Kabul Edildi. 3 Sanık İçin 3-8 Yıl Arası Hapis Cezası İstendi

Malatya Yeşilyurt Belediyesi tarafından Malatya Kişisel Gelişim Dünyası Derneği üyelerinin "Çevreye Duyarlı Bireyler Yetiştirmek" adlı proje kapsamında Hizmet Damgalı Pasaport düzenlenerek Almanya'ya gönderilenlerin Türkiye'ye dönmemesine ilişkin yürütülen gri pasaport usulsüzlüğü ile ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, Yeşilyurt'un eski Belediye Başkan Yardımcısı Bekir Karakuş, eski Bingöl-Servi Belediye Başkanı Ali Ayrancı ve olayın Almanya'daki ayağı olduğu iddia edilen Ersin Kilit'in "Göçmen Kaçakçılığı" suçundan 8 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi. Yargılama, iddianameyi kabul eden Malatya 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılacak.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Yeşilyurt Belediyesi'nin "Çevreye Duyarlı Bireyler Yetiştirmek" başlığı ile hazırladığı projeye dahil edilerek Almanya'ya gönderilen 90 kişinin Türkiye'ye dönmemesine ilişkin başlatılan "Göçmen Kaçakçılığı Soruşturması" tamamlandı. Yeşilyurt'un eski Belediye Başkan Yardımcısı Bekir Karakuş, eski Bingöl-Servi Belediye Başkanı Ali Ayrancı ve olayın Almanya'daki ayağı olduğu iddia edilen Ersin Kilit hakkında "Göçmen Kaçakçılığı" suçunu işledikleri gerekçesiyle hazırlanan iddianame, Malatya 10. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Sanıklar hakkında, "Doğrudan doğruya veya dolaylı olarak maddi menfaat elde etmek maksadıyla, yasal olmayan yollardan Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlama' suçundan 3 ila 8 yıl arasında hapis cezası isteniyor.

"YURT DIŞINA GİDENLERİN DÖNMEDİKLERİNİ SORUŞTURMAYA YANSIYINCA ÖĞRENDİM"

İddianamede, hakkında ön inceleme talebinde bulunulan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın Cumhuriyet Başsavcılığında tanık sıfatıyla verdiği ifade de yer aldı. Çınar'ın tanık sıfatıyla verdiği ifadede, yurt dışı projesinin belediye meclisinden oybirliğiyle geçtiğini kaydederek, şunları söyledi:

"Proje kapsamında yurtdışına gidecek kişilere ait listede gerekli araştırmalar yapıldı. Listede bulunan şahısların bir başka ilden olabileceklerini hiçbir zaman düşünmedim. Malatya'dan kişiler olduğunu düşündüğüm için bu konuyu hiç sorgulamadım. Listeyi bizzat görmedim. Bu şahısların Malatya dışından kişiler olduğunu olay basına yansıdıktan sonra öğrendim. Yine şahısların proje kapsamında yurtdışına gittikten sonra Türkiye'ye dönmediklerini de olay soruşturmaya yansıdıktan sonra öğrendim."

Olayın Almanya'daki ayağı olduğu iddia edilen Ersin Kilit'i tanımadığını söyleyen Çınar şu ifadeyi verdi:

"Yurtdışına gönderilecek şahıslar ile ilgili bu şahısların kim tarafından hangi kriterler ile belirlendiğini bilmiyorum. Bu işle genel olarak Bekir Karakuş ve onun yönlendirdiği arkadaşlar ilgilendi. O dönemde bu proje için bir dernek ile görüşülüp protokol yapılması gerektiğine dair bir bilgi aktarımını hatırlamıyorum. Olaylar basına yansıdıktan sonra Kişisel Gelişim Derneği'nin bu konuda bir protokol ile olaya dahil olduğunu öğrendim. Bekir Karakuş ve Ali Ayrancı ile yapılan görüşmede bu proje kapsamında bir kaç ayda birden fazla kafilenin gönderileceği tarafıma söylendi. İlk kafile ile giden belediyedeki arkadaşların döndükten sonra gezinin başarılı bir şekilde neticelendiği, faydalı bir gezi olduğu, oradaki belediyecilik faaliyetlerini inceleme fırsatı buldukları bana aktarıldı. İkinci kafilenin gönderilme tarihinde görevim gereği Ankara'daydım. Bu olay nedeni ile gerek belediye çalışanları içerisinde gerekse dışarıdan herhangi bir kimsenin maddi bir menfaat temin ettiğine şahit olmadım. Proje kapsamında belediyeye herhangi bir bağışta bulunulduğunu bilmiyorum. Belediyeye bir miktar bisiklet hibe edilme olayını da bilmiyorum."

Çınar, yurtdışına gönderilenler için düzenlenen pasaportları hiç görmediğini iddia ederek, yasal prosedürler neyi gerektiriyorsa onu gerçekleştirdiklerini, valilikten gerekli izinler alındığını ve valilik onayı ile bu projenin gerçekleştirildiğini, proje aşamasında pasaportların nasıl düzenlendiğini, şahıslara mı ya da topluca bir şahsa mı teslim edildiğini, ne şekilde iade edildiğini bilmediğini savundu.

KİLİT SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ

Soruşturma kapsamında bir süre tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılan Ersin Kilit, savcılık ifadesinde, olayla ilgili usulsüzlük yapmadığını, ticari kazanç elde etmediğini, proje kapsamında yurtdışına belirtilen şahısların iki kafile şeklinde çıkarılması noktasında kendisinin bir katkısının olmadığını, sadece belediye çalışanlarını gezdirdiğini savunarak, üzerine atılı suçlamayı kabul etmedi.

"90 KİŞİ YURT DIŞINA KAÇIRILDI"

Malatya Cumhuriyet Savcısı Fahri Ersoy tarafından hazırlanan iddianamede şu değerlendirmeler yer aldı:

"Şüpheliler Ali Ayrancı ve Ersin Kilit'in yurtdışına Türk vatandaşı şahısları para karşılığı göndermek üzere anlaştıkları, bu konuda çeşitli belediyelerle irtibat kurarak yasal görünüm elde etmek amacıyla projeler kapsamında işlemleri yürütmeyi kararlaştırdıkları, bu amaçla Malatya Yeşilyurt Belediyesi'ne o dönem başkan yardımcılığı yapan ve öncesinde tanıştıkları Bekir Karakuş ile irtibat kurdukları, şüphelilerin Malatya'da birkaç kez görüştükleri, olayın ayrıntıları üzerinde anlaştıktan sonra Bekir Karakuş'un Ali Ayrancı'yı da yanına alarak durumu Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a aktardıkları, belediye başkanına yurtdışında bulunan ve hayırsever bir Türk vatandaşının çeşitli projeler kapsamında belediye çalışanlarını yurtdışına gezi ve araştırma yapmak amacıyla götürmeyi istediğini, tüm masrafların bu şahıs tarafından karşılanacağını, bu projelerin kamusal projeler olması nedeniyle şahsın da masraflarını Alman makamlarından karşılayacağını, projeler nedeni ile belediyenin herhangi bir yük üstlenmeyeceğini belirterek belediye başkanını ikna ettikleri, şüphelilerden Bekir Karakuş'un bir kısım belediye personeli ile birlikte 'Çevreye Duyarlı Bireyler Yetiştirme Projesi' adı altındaki projeyi hayata geçirdikleri, bu amaçla Malatya Kişisel Gelişim Dünyası Derneği ile irtibat kurdukları, daha önce tespiti yapılan ve Malatya ili dışında bulunan şahısları anılan derneğe üye yaptıkları, dernek ile belediye arasında protokol yaptıkları, akabinde belediyeden ilgili Meclis Kararları ile gerekli diğer resmi işlemleri gerçekleştirdikleri, 15/02/2020 ve 19/09/2020 tarihlerinde olmak üzere iki kafile halinde daha önce tespiti yapılan ve kendilerine hizmet pasaportu çıkardıkları kişileri yurtdışına gönderdikleri, ilk kafile ile birlikte bir kısım belediye çalışanının da proje kapsamında Almanya'ya gönderildiği, belediye çalışanlarının projeye dahil edilmesinin amacının projenin gerçek bir proje olduğu yönünde görüntü verilmek istenmesi olduğu, nitekim giden belediye personelinin gerçekten Almanya'da gezi ve inceleme işlemlerini gerçekleştirdikleri, yurtdışına gönderilen şahıslardan hiçbirinin yurda geri dönmediklerinin anlaşıldığı, şahısların yurda çıkışta kullanmış oldukları pasaportların dönüş mührü bulunmaksızın belediyeye akabinde imhası için İl Nüfus Müdürlüğü'ne gönderildiğinin tespit edildiği, yurtdışına gönderilen şahısların yakınlarının tanık sıfatı ile dosya kapsamında dinlenildiği, Bir kısım tanık beyanlarında yurtdışına giden yakınlarının 4 bin 500 ile 7 bin Euro arasında değişen meblağlarda bir parayı tanımadıkları birilerine ödediklerine dair ifadelerinin bulunduğu, bu ifadelerden de anlaşılacağı üzere yurtdışına giden şahıslardan şüpheliler tarafından miktarı tam olarak tespit edilemeyen miktarda paraların alınmış olduğunun anlaşıldığı, nitekim yurtdışına giden belediye çalışanlarının masraflarının tamamının şüphelilerden Ersin Kilit tarafından karşılandığı, Ersin Kilit'in diğer şüpheli Bekir Karakuş aracılığıyla Yeşilyurt Belediyesi Hayır Çarşısı'na yardımda bulunduğu, bu durumun şüpheli Bekir Karakuş'un beyanında da açıkça anlaşıldığı, bu şekilde tüm şüphelilerin yasal yolları ve Yeşilyurt Belediyesi'ni kullanarak dosyada isimleri geçen 90 kişiyi yurtdışına kaçırarak 'Göçmen Kaçakçılığı Suçunu' işledikleri."

TUTUKLU SANIK YOK

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın da aralarında bulunduğu belediye görevlileriyle ilgili İçişleri Bakanlığı'nca verilen soruşturma izni, Danıştay 1. Dairesi tarafından 2'ye karşı 3 oyla kaldırılmış, soruşturma kapsamında tutuklanan Yeşilyurt eski Belediye Başkan Yardımcısı Bekir Karakuş, eski Bingöl-Servi Belediye Başkanı Ali Ayrancı ve olayın Almanya'daki ayağı olduğu iddia edilen Ersin Kilit daha sonra serbest bırakılmışlardı.