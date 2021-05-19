Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 0-0

TFF 3'üncü Lig Play-Off yarı final rövanş maçında evinde Malatya Yeşilyurt Belediyespor'la golsüz berabere kalan Bucaspor 1928 adını finale yazdırdı. İlk maçta rakibini 2-1 yenerek avantajı cebine koyan sarı-lacivertliler 90 dakika bitiminde büyük sevinç yaşadı.30'uncu dakikada soldan Ahmet'in yerden ortaladığı topa penaltı noktası üzerinden Berke gelişine sert vurdu. Meşin yuvarlak az farkla yandan oyun alanını terk etti.45'inci dakikada Bucaspor 1928 mutlak golü kaçırdı. Hızlı gelişen atakta Berke'nin ortaladığı topa altı pas üzerinde Tunç bomboş durumda dokunamadı.48'inci dakikada Yeşilyurt Belediyespor'da Akın'ın kullandığı frikikte top az farkla üstten auta çıktı.56'ncı dakikada Yeşilyur Belediyesporlu Emre'nin ceza sahası dışından çektiği sert şutta top yan direğin dibinden oyun alanını terk etti.64'üncü dakikada Oğuz'un ara pasında Tunç kaleci ile karşı karşıya kaldı. Tunç'un sol çaprazdan çektiği şutta Bucaspor 1928 sonuç alamadı.

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