Malatya yeşilyurt belediyespor: 2-0

STAT: Diyarbakır
HAKEMLER: Sefa Yılmaz
, Ozan Bekar, Erdem Degirmenci
DİYARBEKİRSPOR: Ahmet - Reşo (Dk. 68 Tolunay), Uğur, Vedat, Fikret, Şevket, Maksut (Dk. 46 Güney), Doğukan, Emre, Ali Han
(Dk. 86 İbrahim Has
), Mehmet Fuat
MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR: Emrah
Tuncel- Ahmet (Dk. 73 Alpay), Ramazan, Mustafa, Vedat, Fatih, Selim
, Deniz, Burkay Ahmet (Dk. 64 Furkan), Emrah Gözetik, İbrahim
GOLLER: Dk. 70 Mehmet Fuat (Pen.), Dk. 88 Vedat (Diyarbekirspor),
SARI KARTLAR: Mehmer Fuat, (Diyarbekirspor) - Ramazan, Emre Tuncel, (Malatya Yeşilyurt
Belediyespor)
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele eden Diyarbekirspor, sahasında konuk ettiği Malatya Yeşilyurt Belediyespor'u 2-0 yendi.
70'inci dakikada Diyarbekirspor'lu Tolunay'ın sağdan ceza alanına ortaladığı topa Malatya Yeşilyurtlu İbrahim elle müdahale edince maçın hakemi Sefa Yılmaz penaltı noktasını işaret etti. Penaltı vuruşunu kullanan Mehmet Fuat, topu ve kaleciyi ayrı köşelere göndererek takımını 1- 0 öne geçirdi.
88'inci dakikada Güney, sağ taraftan yerden rakip yarı alanının göbeğine doğru koşu yapan Vedat'a yerden güzel bir pas çıkarttı. Vedat, yaklaşık 20 metre ilerledikten sonra topu yerden plase bir vuruşla kalecinin solundan filelere gönderdi: 2-0.
- Diyarbakır