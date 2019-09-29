Son Dakika Haberleri: Malatya Yeşilyurt Belediyespor Alaattin Gülerce'ye emanet
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Malatya Yeşilyurt Belediyespor Alaattin Gülerce'ye emanet

1 saat önce

Tarihinde ilk kez mücadele ettiği 3.Lig'de oynadığı ilk 4 maçı da mağlubiyetle kapatan Yeşilyurt Belediyespor'da Hayati Palancı'dan boşalan teknik adamlık görevine Alaattin Gülerce getirildi.

Malatya Yeşilyurt Belediyespor Alaattin Gülerce'ye emanet, System.String[]

Tarihinde ilk kez mücadele ettiği 3.Lig'de oynadığı ilk 4 maçı da mağlubiyetle kapatan Yeşilyurt Belediyespor'da Hayati Palancı'dan boşalan teknik adamlık görevine Alaattin Gülerce getirildi.


Ligdeki kötü gidişatına bir türlü dur diyemeyen turuncu yeşillilerde yönetim kurulu kararıyla Hayati Palancı ile yollar ayrılmıştı.


Palancı ile yolların ayrılmasının ardından teknik heyet arayışlarına başlayan Orhan Barman yönetimi, Yusuf Şimşek'in ekinde de çalışan Malatyalı teknik adam Alaattin Gülerce ile anlaşmaya vardı.


Gülerce daha önce Kemerspor'da teknik direktör olarak, Karagümrük, Mersin İdmanyurdu, Karşıyaka, Antalyaspor, Denizlispor ve Turgutluspor ise yardımcı antrenör olarak görev yaptı.


Gülerce'nin önümüzdeki hafta göreve başlayacağı belirtildi. - MALATYA

Yusuf Şimşek, Yeşilyurt, Malatya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 01:35 Kaynak: İHA
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