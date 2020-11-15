Malatya Yeşilyurt Belediyespor - Arnavutköy Belediyespor: 1-0

Misli.com 3'üncü Lig ekiplerinden Malatya Yeşilyurt Belediyespor, ligin 9'uncu haftasında sahasında Arnavutköy Belediyespor'u 1-0 mağlup etti.Yeşiltepe Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında gol olmadı. İkinci yarıda 54'üncü dakikada Yeşilyurtspor'da Mücahit Çakır, takımını 1-0 öne geçiren golü attı. Maçta başka gol olmadı ve Malatya Yeşilyurt Belediyespor sahasında konuk ettiği Arnavutköy Belediyespor'u 1-0 yenerek, 11 puanla 9'uncu sırada haftayı kapattı. Arnavutköy Belediyespor ise 17 puanla 3'üncü sırada yer aldı.
- Kaynak: DHA
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