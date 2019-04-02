Son Dakika Haberleri: Malatya Yeşilyurt Belediyespor'da Elbistan Maçı Hazırlıkları Sürüyor

Malatya Yeşilyurt Belediyespor'da Elbistan Maçı Hazırlıkları Sürüyor

1 saat önce

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'de lider Şarkışla Belediyespor'un ardından 3 farkla 2. sırada bulunan Malatya Yeşilyurt Belediyespor, hafta sonu oynayacağı Elbistan Belediyespor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Malatya Yeşilyurt Belediyespor'da Elbistan Maçı Hazırlıkları Sürüyor, System.String[]
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'de lider Şarkışla Belediyespor'un ardından 3 farkla 2. sırada bulunan Malatya Yeşilyurt Belediyespor, hafta sonu oynayacağı Elbistan Belediyespor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Son oynadığı maçta lider Şarkışla'yı 4-0 gibi farklı skorla yenerek grupta iddiasını ortaya koyan Malatya temsilcisi, 5 günlük iznin ardından hazırlıklarına yeniden başladı.

Hayati Palancı yönetiminde son yılların en başarılı sezonunu yaşayan Malatya ekibinde, Şarkışla karşısında alınan galibiyet şampiyonluk umutlarını kuvvetlendirirken, gözler 24. haftada oynanacak müsabakalara çevrildi.

Şarkışla Belediyespor'un sahasında Anka İstiklal ile oynayacağı zorlu haftada deplasmanda Elbistan'a konuk olacak Malatya ekibi rakibini yenerek, Sivas ekibinin puan kaybını bekleyecek.

Bu arada Malatya Yeşilyurt Belediyespor yönetiminin büyük bir başarı tablosu ortaya koyan Hayati Palancı ve ekibiyle yeni sezon için de anlaşmayı düşündüğü belirtiliyor. Önümüzdeki sezon için tecrübeli teknik adamla yeniden anlaşmayı düşünen yönetimin, imza için sezonun tamamlanmasını beklediği öğrenildi. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 12:26 Kaynak: İHA

Spor
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