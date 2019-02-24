Son Dakika Haberleri: Malatya Yeşilyurt Belediyespor'dan Kritik 3 Puan

Malatya Yeşilyurt Belediyespor'dan Kritik 3 Puan

30 dakika önce

Malatya Yeşilyurt Belediyespor deplasmanda karşılaştığı Kilis Belediyespor'u 2-1 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü.

Malatya Yeşilyurt Belediyespor'dan Kritik 3 Puan, System.String[]
Malatya Yeşilyurt Belediyespor deplasmanda karşılaştığı Kilis Belediyespor'u 2-1 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü. Kilis'te oynanan maçta yediği gollle geriye düşen Malatya ekibi bu gole 36.dakikada penaltıdan Cemre Atmaca ile yanıt verdi. İlk yarısı 1-1 tamamlanan maçın ikinci yarısında etkili bir oyun sergileyen Yeşilyurt, golcü oyuncusu Kayu'nun ayağından bulduğu golle 2-1 öne geçti ve müsabaka bu skorla sona erdi.

Spor Toto Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2.Grup'ta Pütürge Belediyespor sahasında oynadığı maçta Kahta Diriliş Spor'u 7-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti.

Pütürge Belediyespor farklı galip

Bu arada BAL 2.Grup'ta 19'uncu haftada Pütürge Belediyespor, sahasında Kahta Diriliş Spor'u konuk etti. Yeşiltepe 1 nolu sahada oynanan karşılaşmayı Mertcan Bardakçı yönetti.

Pütürge Belediyespor sahaya Volkan Tuncel, Emirhan Kayalar, Enes Ataş, Garip Erayabakan, Ömer Faruk Göldağı, Cem Sarı, Hacı Mehmet Tunç, Burhan Koç, Raşit Korkut, Hasan Erkoç, Osman Demirkol on biriyle çıktı.

Pütürge Belediyespor ilk yarısını 4-0 üstün tamamladığı karşılaşmayı 7-0 kazandı. Pütürge Belediyespor'un gollerini dakika 5, 7 ve 36'da Osman Demirkol, dakika 42'de Enes Ataş, dakika 55, 85 ve 90'da ise Hacı Mehmet Tunç kaydetti. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 05:39 Kaynak: İHA

Kilis, Malatya Yeşilyurt, Yeşilyurt, Malatya, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Galatasaray, Akhisarspor'u Konuk Edecek! İlk 11'ler Belli Oldu Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan Gol Sevinci Sırasında Baygınlık Geçirdi

Galatasaray-Akhisarspor Maçının VAR Hakemi Yaşar Kemal Uğurlu Oldu Ankaragücü BB Erzurumspor'u 2-1 Mağlup Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.2.2019 18:09:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Malatya Yeşilyurt Belediyespor'dan Kritik 3 Puan
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]