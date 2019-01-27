Malatya Yeşilyurt Belediyespor Deplasmanda Farklı Galip
1 saat önce
Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 2.Grup'ta mücadele eden Yeşilyurt Belediyespor deplasmanda Araban Belediyespor'u 4-0 mağlup etti.
Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 2.Grup'ta mücadele eden Yeşilyurt
Belediyespor deplasmanda Araban
Belediyespor'u 4-0 mağlup etti.
Yeşilyurt Belediyespor, ilk yarısını 2-0 üstün tamamladığı karşılaşmayı 4-0 kazandı. Turuncu yeşililere galibiyeti getiren golleri Nurullah Dağaşan, Kaiumzhan Sharipov, Engin Yıldız ve Cemre Atmaca kaydetti. Malatya Yeşilyurt
Belediyespor bu galibiyetle puanını 37'ye yükselterek zirve mücadelesini sürdürdü. - MALATYA
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 05:03 Kaynak: İHA
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