Son Dakika Haberleri: Malatya Yeşilyurt Belediyespor Galip Gelip Rakibinin Kaybetmesini Bekleyecek

Malatya Yeşilyurt Belediyespor Galip Gelip Rakibinin Kaybetmesini Bekleyecek

1 saat önce

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'de geçen hafta lider Şarkışla takımının 1-0 yenilmesini değerlendiremeyerek kendisine altın tepsiden sunulan ikramı adeta geri çeviren Malatya Yeşilyurt Belediyespor'da moraller bozuk.

Malatya Yeşilyurt Belediyespor Galip Gelip Rakibinin Kaybetmesini Bekleyecek, System.String[]
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'de geçen hafta lider Şarkışla takımının 1-0 yenilmesini değerlendiremeyerek kendisine altın tepsiden sunulan ikramı adeta geri çeviren Malatya Yeşilyurt Belediyespor'da moraller bozuk.

Hayati Palancı yönetiminde son yılların en başarılı sezonunu geçirmesine rağmen geçen hafta Elbistan deplasmanında şok bir yenilgi alan Malatya ekibinde, ağızları bıçak açmıyor. Şampiyonluk yarışında iki şampiyonluk adayının da aynı hafta mağlup olması hesapları bu haftaya erteletirken, Malatya ekibi Yeşilyurt umudunu korumaya devam ediyor.

Ligin 25. haftasında evinde Kahta Diriliş'i ağırlayacak Yeşilyurt, bu maçı kazanıp lider Şarkışla'nın Şanlıurfa deplasmanında kaybetmesini bekleyecek. Şarkışla'ya bu maçta şampiyonluk için beraberlik dahi yeterken, Malatya Yeşilyurt Belediyespor'a ise sadece galibiyet yetmiyor.

Sahasında oynayacağı Kahta Diriliş maçının hazırlıklarına devam eden Malatya ekibinde sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor. Yeşiltepe tesislerinde yapılan antrenmanda futbolcularıyla bir toplantı yapan Teknik Sorumlu Hayati Palancı, şampiyonluk inançlarını kaybetmemeleri gerektiğini söyledi. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 01:24 Kaynak: İHA

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