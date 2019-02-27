Son Dakika Haberleri: Malatya Yeşilyurt Belediyespor Haftayı Maç Yapmadan Geçirecek

Malatya Yeşilyurt Belediyespor Haftayı Maç Yapmadan Geçirecek

2 saat önce

Spor Toto BAL 2. Grup'ta yer alan Yeşilyurt Belediyespor, haftayı rakibi maç yapmadan 3 puan alarak geçirecek.

Malatya Yeşilyurt Belediyespor Haftayı Maç Yapmadan Geçirecek, System.String[]
Spor Toto BAL 2. Grup'ta yer alan Yeşilyurt Belediyespor, haftayı rakibi maç yapmadan 3 puan alarak geçirecek.

2. Grupta zirve yolunda oynadığı 14 maçın 13'ünü kazanarak önemli bir başarıya imza atan Malatya ekibi, geçen hafta deplasmanda Kilis Belediyespor'u 2-1 mağlup etmesini başarmıştı. Grupta Sivas temsilcisi Şarkışla'yı takip eden Malatya ekibi, bay geçeceği haftada rakibi Şarkışla'nın puan kaybetmesini bekleyecek. Son 14 maçta 13.galibiyetine imza atan turuncu yeşilliler bu haftayı Hankendi ligden çekildiği için bu haftayı bay olarak geçirecek. Spor Toto BAL 2. Grup'ta lider Şarkışla'nın 53 puanı bulunurken, takipçisi Yeşilyurt Belediyespor ise 49 puan sahip.

Lider Şarkışla Belediyespor bu hafta sahasında 1920 Maraş takımıyla karşılaşacak. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 11:11 Kaynak: İHA

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