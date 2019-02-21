Son Dakika Haberleri: Malatya Yeşilyurt Belediyespor Kritik Virajda

Malatya Yeşilyurt Belediyespor Kritik Virajda

29 dakika önce

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2. Grup'ta mücadele eden Malatya Yeşilyurt Belediyespor, ligin 19. haftasında oynayacağı Kilis Belediyespor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

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Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2. Grup'ta mücadele eden Malatya Yeşilyurt Belediyespor, ligin 19. haftasında oynayacağı Kilis Belediyespor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Grupta Şarkışla Belediyespor ile birlikte kıyasıya bir şampiyonluk yarışına giren Malatya ekibi, zorlu Kilis Belediyespor deplasmanından galip gelip, rakibinin kaybetmesini bekleyecek.

Müsabakanın hazırlıklarını tam kadro sürdüren turuncu-beyazlılarda açıklamalarda bulunan Sportif Direktör Burak Acil, kazanmaktan başka çarelerinin olmadığını söyledi.

Pazar günü olukça önemli bir müsabakaya çıkacaklarını kaydeden Acil, "Bu sezon hedefimize ulaşmak için başarılı bir performans ortaya koyuyoruz. Tabi Şarkışla takımı da önemli bir performans ortaya koyuyor. Ancak ben bu haftadan sonra artık olayın yavaş yavaş şekilleneceği kanısındayım. Biz bu hafta zorlu Kilis maçına çıkarken, rakibimiz ise Şanlıurfa deplasmanında 11 Nisan ile karşılaşacak. İki takım için de zorlu maçlar. Biz kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz, ancak bunun çok kolay olmadığının da bilincindeyiz. İnşallah bu sezon Malatya'mıza bir 3. Lig takımı kazandırmak istiyoruz" diye konuştu. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 04:25 Kaynak: İHA

Kilis, Malatya Yeşilyurt, Malatya, Spor
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