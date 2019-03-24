Son Dakika Haberleri: Malatya Yeşilyurt Belediyespor Lidere Patladı

Malatya Yeşilyurt Belediyespor Lidere Patladı

1 saat önce

Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2.Grup'ta Yeşilyurt Belediyespor, Şarkışla Belediyespor'u 4-0 yendi.

Malatya Yeşilyurt Belediyespor Lidere Patladı, System.String[]
Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2.Grup'ta Yeşilyurt Belediyespor, Şarkışla Belediyespor'u 4-0 yendi.

BAL 2.Grup'ta zirveyi yakında ilgilendiren karşılaşmada, grupta ikinci sırada bulunan Malatya Yeşilyurt Belediyespor, sahasında lider Şarkışla Belediyespor'u konuk etti.

Mücadeleye Malatya ve Sivas'tan taraftarlar büyük ilgi gösterirken, emniyet ekipleri Yeşiltepe 1 nolu sahada ve çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldı. Mücadelede yaklaşık 250 polis görev yaparken, taraftarlar tribünlere arandıktan sonra alındı. Karşılaşmanın ilk yarısı, Kaiumzhan Sharipov'un 33 ve 45.dakikalarda attığı gollerle 2-0 Yeşilyurt Belediyespor'un üstünlüğüyle sonuçlandı.

Mücadelenin ikinci yarısında da hız kesmeyen Yeşilyurt Belediyespor, 70.dakikada Selim Dağ'ın kaydettiği golle durumu 3-0'a getirdi. Turuncu yeşililer, 85.dakikada Cemre Atmaca'nın attığı golle maçı 4-0 kazandı. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 05:48 Kaynak: İHA

Malatya Yeşilyurt, Şarkışla, Malatya, Yeşilyurt, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


"Dünya Kupası'na Yetişemem" Diyen Burak Yılmaz'a Şenol Güneş'ten Esprili Yanıt! Galatasaray'ın Genç Futbolcusu Beknaz Almazbekov'dan Fair-Play Örneği Galatasaray'da Taraftarın Sevgilisi Fernando Muslera Yuvadan Uçuyor! Fenerbahçe'nin Genç Oyuncusu Oğuz Kağan Güçtekin, Ankaragücü Maçında İlk 11'de Sahaya Çıkacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.3.2019 18:52:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Malatya Yeşilyurt Belediyespor Lidere Patladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]