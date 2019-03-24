Malatya Yeşilyurt Belediyespor Lidere Patladı

Bölgesel Amatör Futbol
Ligi (BAL) 2.Grup'ta Yeşilyurt
Belediyespor, Şarkışla
Belediyespor'u 4-0 yendi.
BAL 2.Grup'ta zirveyi yakında ilgilendiren karşılaşmada, grupta ikinci sırada bulunan Malatya Yeşilyurt
Belediyespor, sahasında lider Şarkışla Belediyespor'u konuk etti.
Mücadeleye Malatya ve Sivas
'tan taraftarlar büyük ilgi gösterirken, emniyet ekipleri Yeşiltepe
1 nolu sahada ve çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldı. Mücadelede yaklaşık 250 polis görev yaparken, taraftarlar tribünlere arandıktan sonra alındı. Karşılaşmanın ilk yarısı, Kaiumzhan Sharipov'un 33 ve 45.dakikalarda attığı gollerle 2-0 Yeşilyurt Belediyespor'un üstünlüğüyle sonuçlandı.
Mücadelenin ikinci yarısında da hız kesmeyen Yeşilyurt Belediyespor, 70.dakikada Selim
Dağ'ın kaydettiği golle durumu 3-0'a getirdi. Turuncu yeşililer, 85.dakikada Cemre Atmaca'nın attığı golle maçı 4-0 kazandı. - MALATYA