Son Dakika Haberleri: Malatya Yeşilyurt Belediyespor Şampiyonluk İçin Umutlu

Malatya Yeşilyurt Belediyespor Şampiyonluk İçin Umutlu

7 dakika önce

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'de Şarkışla Belediyespor galibiyetiyle şampiyonluk yolunda umutları artan Yeşilyurt Belediyespor, bu hafta deplasmanda oynayacağı Elbistan Belediyespor maçına moralli hazırlanıyor.

Malatya Yeşilyurt Belediyespor Şampiyonluk İçin Umutlu, System.String[]
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'de Şarkışla Belediyespor galibiyetiyle şampiyonluk yolunda umutları artan Yeşilyurt Belediyespor, bu hafta deplasmanda oynayacağı Elbistan Belediyespor maçına moralli hazırlanıyor. Kalan 3 haftada 9 puan alacaklarını ifade eden sportif direktör Burak Açil, şampiyonluk yarışında hiçbir zaman umutlarını kaybetmediklerini söyledi.

Bölgesel Amatör Lig 2. Grup'ta yer alan Yeşilyurt Belediyespor'da Sportif Direktör Burak Açil, takımdaki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Şarkışla maçında sansasyonel bir galibiyet elde ettiklerini kaydeden Açil, şampiyon olacaklarına inandıklarını söyledi.

"Şarkışla'nın 2 maçından birinde takılacağına inanıyoruz,"

Genç futbol adamı Şarkışla Belediyespor karşısında elde ettikleri galibiyetten sonra oyuncuların şampiyonluğa olan inancının bir kat arttığını belirterek, "Lider takımın yenilgisiz unvanını bozduk. Biz bu grubun en iyisi olduğumuzu zaten biliyorduk. Fakat bunu spor camiamıza göstermemiz gerekiyordu. Şarkışla maçında bunu ispatladık. Fakat bu galibiyeti çok büyütmeden aynı disiplinle son 3 maçımızı kazanıp sezonu lider tamamlamak istiyoruz. Elbistan maçıyla serimizi sürdüreceğiz. Biz son 3 maçta 9 puan alırsak Şarkışla'nın 2 maçından birinde takılacağına inanıyoruz, bu noktada umudumuzu koruyoruz. Spor camiamız şampiyonluk için bize bu sezon inanılmaz destek verdi. İnşallah onların duası bizim çabamız zoru kolaya çevirecektir" diye konuştu. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 12:39 Kaynak: İHA

Elbistan, Şarkışla, Yeşilyurt, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Beşiktaş Sompo Japan Oyuncuları, Ödemelerini Alamadıkları İçin İdmana Çıkmadı McGregor'dan Dayak Yediği Khabib ve Eşi İçin Sert Sözler Fenerbahçe'den Giroud'a Yıllık 4,5 Milyon Euroluk Teklif Russell Westbrook NBA Tarihine Geçti!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.4.2019 12:46:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Malatya Yeşilyurt Belediyespor Şampiyonluk İçin Umutlu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]