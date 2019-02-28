Malatya Yeşilyurt, Şarkışla Belediyespor'un Kaybetmesini Bekleyecek
1 saat önce
Malatya Yeşilyurt Belediyespor'da ligin 18. haftasında 17 Şubat Pazar günü oynanması gereken, ancak 62 Dersimspor'un sahaya acıkmaması nedeniyle ev sahibi takıma 3 puan, konuk takıma ise 3 puan silme cezası verildi.
Malatya Yeşilyurt Belediyespor'da ligin 18. haftasında 17 Şubat Pazar günü oynanması gereken, ancak 62 Dersimspor'un sahaya acıkmaması nedeniyle ev sahibi takıma 3 puan, konuk takıma ise 3 puan silme cezası verildi.
Kararın açıklanmasının ardından Malatya Yeşilyurt Belediyespor puanını 49'e yükseltirken, 53 puanla lider olan Şarkışla'nın ardından ikinci sırada yer aldı.
62 Dersim maçından sonra bu haftada da Hankendispor'un ligden çekilmesi nedeniyle maç yapmayacak olan Malatya ekibi, rakibi Şarkışla'nın puan kaybetmesini bekleyecek.
BAL 2.Grup'ta şampiyonluk için oldukça çekişmeli bir yarış içerisine giren Şarkışla ve Yeşilyurt Belediyespor puan kaybı yaşamamak için büyük çaba harcıyor.
Bu hafta sahasında 1920 Maraş takımını ağırlayacak olan Şarkışla Belediyespor kazanarak Yeşilyurt Belediyespor'un kendisine yaklaşmasına izin vermek istemiyor.
Yeşilyurt Belediyespor ise haftayı maç yapmadan BAY olarak geçirecek. - MALATYA
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 03:29 Kaynak: İHA
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