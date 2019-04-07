Son Dakika Haberleri: Malatya Yine Sallandı

Malatya Yine Sallandı

29 dakika önce

Malatya'da 3.4 şiddetinde deprem meydana geldi.

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Malatya'da 3.4 şiddetinde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada 3.4 büyüklüğündeki depremin Arguvan merkezli olduğu belirtildi. Yerin 6.99 kilometre derinliğinde olan deprem, Arguvan'ın yanı sıra çevre ilçelerde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 10:36 Kaynak: İHA

Arguvan, Malatya, Güncel
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