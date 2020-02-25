Malatyalı 3 öğrenci birinci oldu - Son Dakika

Malatyalı 3 öğrenci, U15 Gelişim ve Laser Run Yarışlarında birincilik kazandı.



Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu'nun (TMPF) düzenlediği, 3'lü Triathle 4'lü Tetrathlon ulusal sıralama 2 yarışları ile U15 Gelişim ve Laser Run Yarışları, 22-23 Şubat 2020 tarihlerinde Bursa Atıcılar Çok Amaçlı Spor Kompleksi'nde gerçekleştirildi.



Malatya Mercan Koleji'nden 3 öğrencinin birincilik kazandığı yarışlar sonrası modern pentatlon milli takım antrenörü, aynı zamanda Mercan Koleji Antrenörü Rüstem Pelit yaptığı açıklamada, " Bu yarışma ile sporcularım kendilerini gösterdi. Haftanın 7 günü yoğun bir şekilde antrenman yaparak hazırlandık. Başarılı dereceler aldık. Derslerinde olduğu gibi bu yarıştan da başarılı dönen tüm sporcularıma ve bizleri destekleyen Mercan Koleji spor kulübü kurucusu Dr.Özcan Marcan'a teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.



Bursa'da düzenlenen yarışmalarda, Malatya Mercan Koleji'nden, Dila Şevin Doğan Büyükler Türkiye 1.si, Eda Kınacı Masterler Türkiye 1.si, Esra Kocaoğlan Lazer Run Türkiye 1.si, Meteberk Demiryol Gençler Türkiye 3.sü, İrem Su Kocaoğlan Türkiye 4.sü ve Arda Aybek Türkiye 8.si olarak döndü. - MALATYA