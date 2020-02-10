Malatyalı 37 sporcu derece elde etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malatyalı 37 sporcu derece elde etti - Son Dakika

Malatyalı 37 sporcu derece elde etti

6 saat önce

Türkiye Wushu Kung-fu şampiyonasında Malatyalı 37 sporcu derece elde etti.

Malatyalı 37 sporcu derece elde etti, System.String[]

Türkiye Wushu Kung-fu şampiyonasında Malatyalı 37 sporcu derece elde etti.


Antalya'da devam eden Türkiye Wushu Kung-fu şampiyonansa Malatya'dan 1 idareci 2 antrenör ve 37 sporcu katıldı.


Malatya Gençlik Federasyonu Başkanı Ramazan Yavuz yaptığı açıklamada, "Malatya'dan 37 sporcuyla katıldığımız şampiyonada Tao branşında 4 Birincilik 7 ikincilik 22 Üçüncülük Sanda da ise 1 ikincilik 3 Üçüncülük ile toplam 37 madalya kazanıldı. Tarihte ilk defa bu kadar başarılı ve madalya dolu bir şampiyona geçirmiş olduk" dedi.


Sporcular serbest sitil ve farklı 3 yarışta madalya aldılar.


Tao da derece yapan sporcular:


Birinciler: Miraç Özgenel, Mertcan Yavuz, Eda Keskin ve Ramazan Yavuz.


İkinciler: Berat Özgenel, Çagatay Koçhan, Omer Efe, Miraç Özgenel, Abdullah Yavuz, Yusuf Özgenel ve Tuba Yavuz.


Üçüncüler: Onur Özkaya, Berat Özgenel, Mirac Özgenel iki kere, Hasan Sait Aydın, Mertcan Yavuz, Mirac Yavuz, Burak Altuğ iki kere, Cagatay Koçhan iki kere, Emre Işık iki kere, Mirac Keskin, Sueda Akgün,Songul Sude Keskin, Fatmanur Özkaya, Melike Yavuz, Yusuf Özgenel, Bülent Yavuz, Burak Evci ve Osman Zeki Evci. - MALATYA

Malatya, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 05:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

'Robin Hood' olarak bilinen yardımsever bu kez 30 bin liralık borcu kapattı
MetroPOLL Araştırma son anket sonucunu duyurdu! İşte yeni partilerin oy oranı KKTC'nin yerli ve milli otomobili Günsel B9, 20 Şubat'ta tanıtılacak ABD'den şehit haberleri sonrası Türkiye'ye başsağlığı mesajı: Türkiye'nin yanındayız

Son Dakika Haberleri
23:48 Genç şarkıcı Serel Yeleli, klip çekimini koronavirüs salgını sebebiyle iptal etti
23:11 Tamer Karadağlı ile yakalanan Iraz Yıldız, sosyal medyadaki fotoğraflarıyla dikkat çekiyor
21:43 Gökçen Paprika, cesur kıyafetiyle Merve Özbey'in düğününe damga vurdu
21:14 Engin Altan Düzyatan, farkındalık için çektiği belgeselde çöp topladı
20:48 Dilan Deniz Çiçek'ten çok konuşulan sosyal medya eleştrisi: Akıl sağlığına zarar verir

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2020 00:01:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Malatyalı 37 sporcu derece elde etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]