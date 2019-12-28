Malatyalı ayakkabı tamircileri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malatyalı ayakkabı tamircileri AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

Malatyalı ayakkabı tamircileri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Malatyalı ayakkabı tamircileri, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak tercihte bulundu.

Malatyalı ayakkabı tamircileri AA'nın

Malatyalı ayakkabı tamircileri, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak tercihte bulundu.

AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen ayakkabı tamircilerinden Vedat Deryol, haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik Çocukların Yüzünü Güldürdü", yaşam kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın " Çamlıca'da Kandil Akşamı" ve spor kategorisinde ise I·sa Terli'nin "Kıtaları buluşturan maraton" adlı fotoğrafına oy verdi.

Deryol, fotoğrafları çok beğendiğini söyledi.

Mehmet Ceyhan ise haber kategorisinde Faiz Abu Rmeleh'in "İsrail polisinden Mescid-i Aksa'da saldırı", yaşam kategorisinde Halil Fidan'ın " Harran'da Yaşam" ve spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden Asker Selamı" isimli karesini tercih etti.

Ceyhan, fotoğrafları seçerken zorlandığını belirterek, oylamada birbirinden güzel karelerin olduğunu kaydetti.

Nurullah Mutanlı da haber kategorisinde Mustafa Hassona'nın " Gazze'de enkazlar arasında iftar", yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor" ve spor kategorisinde ise Semih Yu¨ksel'in "Rüzgar sörfüyle dünya turu" isimli fotoğrafını oyladı.

Enes Yıldırım, Behçet Alkan, Çamlıca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 11:50 Kaynak: AA
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