Malatyalı Bilardocu Aktı, bölge şampiyonu olarak döndü - Son Dakika

Malatyalı Bilardocu Aktı, bölge şampiyonu olarak döndü

27.10.2020 13:41
Malatyalı Bilardocu Aktı, bölge şampiyonu olarak döndü, System.String[]

Malatyalı Bilardocu Erkan Aktı, Şanlıurfa'da yapılan üç band bölge bilardo şampiyonasında birinci oldu.

Malatyalı Bilardocu Erkan Aktı, Şanlıurfa'da yapılan üç band bölge bilardo şampiyonasında birinci oldu.

Dokuz ilden altmış dört sporcunun katıldığı bölge şampiyonasında yarı finalde Kahramanmaraş ilinden sporcuyu yenerek finale kalan Aktı, final karşılaşmasında Hataylı rakibini yenerek bölge şampiyonu oldu.

Malatyalı 4 bilardocu ilk 8'e girmeye hak kazandıktan sonra devam eden turnuvada sadece Erkan Aktı finale kalıp şampiyon olma başarısını gösterdi. - MALATYA

Malatyalı Bilardocu Aktı, bölge şampiyonu olarak döndü
Malatyalı Bilardocu Aktı, bölge şampiyonu olarak döndü

Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Malatyalı Bilardocu Aktı, bölge şampiyonu olarak döndü - Son Dakika Spor

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