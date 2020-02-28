Malatyalı bisikletçilerden Karacabey'de mola - Son Dakika

Malatya İnönü Üniversitesi Bisiklet Topluluğu öğrencileri, "Sele Üstünde 7 Bölge" projesi çerçevesinde Marmara Bölgesi turuna Karacabey üzerinden devam etti. Karacabey geçişleri sırasında Belediye Başkanı Ali Özkan'la bir araya gelen bisikletçiler, ilçe halkının ve belediyenin kendilerine verdiği destekten ötürü teşekkürlerini dile getirdi.



Malatya İnönü Üniversitesi Bisiklet Topluluğu öğrencileri, "Sele Üstünde 7 Bölge" projesi dolayısıyla 5. ayak olan Marmara Bölgesi turlarına Bursa'nın Karacabey ilçesi üzerinden devam etti. " Fatih'in izinde 1453 kilometre" diyerek yola çıkan İnönü Üniversitesi Bisiklet Topluluğu öğrencileri Mehmet Arıbaş, Ömer Faruk Karaoğlan, Yunus Emre Duymuş, Mustafa Kemal Özgüleç ve Yakup Karaca, Karacabey'de mola verdi.



Belediye Başkanı Ali Özkan'ın makamında ağırladığı sporcular, Başkan Özkan'a projelerinden bahsederek güzergahları hakkında kendisine bilgi verdi. Grup adına konuşan Mehmet Arıbaş, "Gezdiğimiz yerlerde bizlere ilgi ve alaka gösterenler oluyor. Vatandaşlar bu konuda en büyük destekçimiz diyebiliriz. Karacabey'de de çok güzel karşılandık. Turun 5. gününde Karacabey'e ulaştık. Belediye başkanımıza ve Karacabey halkına, bizlere gösterdikleri ilgi ve alakalarından ötürü teşekkür ediyoruz" dedi.



Başkan Özkanda sporcuların çok güzel bir sosyal projeye imza attıklarını belirterek, Karacabey'de kendilerini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve öğrencilere başarılar diledi.



Öte yandan, Karacabey'de bir gece konaklayan bisikletçiler ertesi gün Çanakkale'ye doğru yola çıktı. 20 günlük bir turun sonunda bisiklet grubu, toplam 11 il, 56 ilçe ve 241 köyü gezecek. - BURSA