Malatyalı Depremzede, Otobüs Bileti Fiyatlarından Şikâyet Etti: "Kampanya Adı Altında 500-550 Liraya Düşürüyorlar. - Son Dakika
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Malatyalı Depremzede, Otobüs Bileti Fiyatlarından Şikâyet Etti: "Kampanya Adı Altında 500-550 Liraya Düşürüyorlar.

08.02.2023 20:37

Malatyalı depremzede, CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu’na otobüs bileti fiyatlarının artırılmasından şikâyet etti. Vatandaş, “Kampanya adı altında 500-550 liraya düşürüyorlar. Otobüs biletlerinin daha önceki fiyatı zaten 450-500 lira. 100 lira koyuyor, bunu kampanya olarak tekrar düşürüyorlar. Söylenilen fiyatlar, 6 kişi 3 milyar (bin) 250 milyon (lira). Zaten durum yok. Maddi manevi hiçbir şeyimiz kalmadı artık” dedi.

Malatyalı depremzede, CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'na otobüs bileti fiyatlarının artırılmasından şikayet etti. Vatandaş, "Kampanya adı altında 500-550 liraya düşürüyorlar. Otobüs biletlerinin daha önceki fiyatı zaten 450-500 lira. 100 lira koyuyor, bunu kampanya olarak tekrar düşürüyorlar. Söylenilen fiyatlar, 6 kişi 3 milyar (bin) 250 milyon (lira). Zaten durum yok. Maddi manevi hiçbir şeyimiz kalmadı artık" dedi.

CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Kahramanmaraş'taki 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerde ağır hasar gören Malatya Akçadağ'da şehri terk etmek isteyen yurttaşlarla sohbet etti. Bir depremzede, otobüs bileti fiyatlarından şikayet ederek şunları ifade etti:

"KAMPANYA ADI ALTINDA 500-550 LİRAYA DÜŞÜRÜYORLAR. OTOBÜS BİLETLERİNİN DAHA ÖNCEKİ FİYATI ZATEN 450-500 LİRA"

"Normal zamanda mesafe arası 500 lira olan bilet şu an 600-650 lira. Şu anki durumda 100 liraya iskonto yapıyorlar. Kampanya adı altında 500-550 liraya düşürüyorlar. Otobüs biletlerinin daha önceki fiyatı zaten 450-500 lira. 100 lira koyuyor, bunu kampanya olarak tekrar düşürüyorlar. Bir afet durumunda başımıza gelen kendi milletimizden. Fırsatçılık yapmasın. Söylenilen fiyatlar, 6 kişi 3 milyar (bin) 250 milyon (lira). Zaten durum yok. Maddi manevi hiçbir şeyimiz kalmadı artık."

Altaca Kayışoğlu da şöyle konuştu:

"OTOBÜS FİRMALARI BİRAZ ESNEK OLSUNLAR VATANDAŞLARIMIZA"

"Otobüs firmalarına çağrı yapıyoruz, burası gerçekten çok soğuk, -7 derece hissedilir soğuk. İnsanın gerçekten eli ayağı donuyor dışarda. Buradan gitmek için bilete ihtiyacı var. Bu konuda da otobüs firmaları biraz esnek olsunlar vatandaşlarımıza."

Kaynak: ANKA
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Malatyalı depremzede, otobüs bileti fiyatlarına isyan etti: Kampanya adı altında fırsatçılık yapıyorlar Malatyalı depremzede, otobüs bileti fiyatlarına isyan etti: Kampanya adı altında fırsatçılık yapıyorlar CHP Milletvekillerinin Malatya Akçadağ'da, Çadırda Dinlediği Depremzede: 'Sadece Çadırı Belediye Gönderdi. CHP Milletvekillerinin Malatya Akçadağ'da, Çadırda Dinlediği Depremzede: 'Sadece Çadırı Belediye Gönderdi.

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Son Dakika Güncel Malatyalı Depremzede, Otobüs Bileti Fiyatlarından Şikâyet Etti: 'Kampanya Adı Altında 500-550 Liraya Düşürüyorlar. - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatyalı Depremzede, Otobüs Bileti Fiyatlarından Şikâyet Etti: "Kampanya Adı Altında 500-550 Liraya Düşürüyorlar. - Son Dakika
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