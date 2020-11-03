Malatyalı depremzedelerin kalbi İzmir'de atıyor - Son Dakika

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen Malatya'da, evleri yıkılan ve geçici barınma amacıyla konteynerlerde yaşamlarını sürdüren depremzedelerin kalbi, depremin vurduğu İzmir'de atıyor.

Kentte 26 evin ağır hasar gördüğü Battalgazi ilçesi Bulutlu Mahallesi'nde depremzedeler, konteynerlerde hayatlarına kaldıkları yerden devam ediyor.

Konteynerlerde yaşayan Malatyalı depremzedeler, aynı acıları yaşayan İzmirliler için dua ederek, manevi desteklerini iletiyor.

Depremde evi yıkılan 72 yaşındaki Mehmet Özcan, AA muhabirine, o gün yaşadıklarını daha dün gibi hatırladığını söyledi.

Malatya'daki depremde evlerinin yıkıldığını, her yerin toz duman altında kaldığını anlatan Özcan, can kaybı yaşamamalarının tek tesellileri olduğunu ifade etti.

Konteynerde yaşamlarına devam ettiklerini aktaran Özcan, "İzmir'de insanlar enkazın altında kaldı. Birçok ölü var. Allah böyle acılar bir daha yaşatmasın." dedi.

"Çok üzüldüm, ağladım"

İzmirli depremzedeler için gözyaşı döken 70 yaşındaki Ümmühan Özcan ise İzmir'deki acıyı yüreğinde hissettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Çok üzüldüm, ağladım. Nasıl üzülmeyelim. İnsan korkuyor, ne olacak bu insanlar. Deprem kışa yakın oldu. Bu insanlar nereye gidecek, biz nereye gideceğiz. Allah devletten, milletten razı olsun. Bize baktılar, birçok yardım yaptılar. Bir haftada burayı kurdular. İzmir depremini görünce kendimi oradaymışım gibi hissettim. Sanki enkazın altında ben kaldım, içerisindeymiş gibi oldum. Allah yardımcıları olsun."

Ümmühan Özcan, televizyondan yaşananları izleyince Malatya depreminin aklına geldiğini aktararak, "Burada deprem olduğunda elektrik gitti her taraf karanlık oldu, çok korktuk. Allah devletten razı olsun. Devlet bizim arkamızda, biz devletten razıyız." ifadelerini kullandı.

- "İnşallah vefat eden sayısı az olur"

Ailesiyle konteynerde yaşayan Veysel Kalkan ise İzmirlilerin yaşadıklarını çok iyi anladıklarını söyledi.

Televizyondan görüntüleri izledikçe yüreklerinin sızladığını dile getiren Kalkan, "Televizyondan izliyoruz, cenazeler çıkıyor. İnşallah vefat eden sayısı az olur. Bundan sonra inşallah enkazdan kimse ölü olarak çıkarılmaz. Ölenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara şifa diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Çocukları gördükçe üzülüyoruz"

Depremzede Yasin Özcan da Malatya'da depremin ardından konteynere yerleştiklerini, o günden bu yana burada kaldıklarını anlattı.

İzmir'de yaşananlara üzüldüklerini vurgulayan Özcan, "Onları gördükçe, çocukları gördükçe üzülüyoruz. Depremde hayatını kaybedenleri görüyoruz. İnsan seyrettiği zaman üzülüyor. Allah kimseye vermesin ama yine de şükrediyoruz. Her şey Allah'tan geliyor." dedi.