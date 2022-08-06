Malatyalı Emekli, Veli Ağbaba'ya Cebinde Kalan 20 Lirayı Gösterdi: "Torunlarım Geliyor Dede Ne Aldın Diyorlar, Ağlamam Tutuyor Benim" - Son Dakika
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Malatyalı Emekli, Veli Ağbaba'ya Cebinde Kalan 20 Lirayı Gösterdi: "Torunlarım Geliyor Dede Ne Aldın Diyorlar, Ağlamam Tutuyor Benim"

06.08.2022 15:47

Malatyalı emekliler, yaşadıkları geçim sıkıntısını CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba’ya anlattı. Emekli bir yurttaş, cebindeki 20 lirayı göstererek “Torunlarım geliyor, dede ne aldın diyorlar, ağlamam tutuyor benim. Şu kazağı arkadaşım aldı. Pantolon kumaşını bir arkadaş verdi bir arkadaş da bedavandan dikti bayram hediyesi” dedi.

Malatyalı emekliler, yaşadıkları geçim sıkıntısını CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'ya anlattı. Emekli bir yurttaş, cebindeki 20 lirayı göstererek "Torunlarım geliyor, dede ne aldın diyorlar, ağlamam tutuyor benim. Şu kazağı arkadaşım aldı. Pantolon kumaşını bir arkadaş verdi bir arkadaş da bedavandan dikti bayram hediyesi" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, bugün Malatya İşçi Emeklileri, Dul ve Yetimleri Derneği'ni ziyaret etti.

Ağbaba, burada emekli yurttaşlarla sohbet ederek sorunlarını dinledi. Bir emekli Ağbaba'ya çantasını göstererek sadece 20 lirası olduğunu, cebinde başka para olmadığını söyledi. Ağbaba'nın sorusu üzerine dolmuş fiyatının 6 lira olduğunu, 65 yaş ve üzeri yurttaşlara verilen ücretsiz otobüs kartını kullandığını kaydeden emekli, şöyle konuştu:

"TORUNLARIM GELİYOR, DEDE NE ALDIN DİYORLAR, AĞLAMAM TUTUYOR BENİM"

"20 lira ile ne yapabilirim? Borç yapacağım, maaş gelince ödemek zorunda kalacağım. Torunlarım geliyor, 'dede ne aldın' diyorlar, ağlamam tutuyor benim. Şu kazağı arkadaşım aldı. Pantolon kumaşını bir arkadaş verdi bir arkadaş da bedavandan dikti bayram hediyesi. İhtiyaç çok torunlara bir bayram harçlığı veremedim.  En son pardösüyü geçen sene kızım aldı bana, 400 liraya aldı."

Başka bir emekli de Ağbaba'ya hastane randevusu bulmakta ve kısa sürede tedavi olmakta çektikleri sıkıntıları şu sözlerle anlattı:

"100 GÜNDÜR AİLEMİ MUAYENE ETTİREMEDİM"

"Ailemi beyin cerrahi doktoruna götürdüm, 100 gündür muayene ettiremedim. 25 günde randevu alıyoruz, 25 günde röntgene gönderiyor. Röntgenden sonra 20 gün de röntgene bakmayı söylüyor. Doktorun yanına gidiyorsun doktor başkasına sevk ediyor, ona 20 gün daha sevk oluyor. Bıraktım, dedim 100 gündür muayene ettiremedim, çıktım geldim. Ailemi tedavi ettiremedim."

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Kaynak: ANKA

Veli Ağbaba, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatyalı Emekli, Veli Ağbaba'ya Cebinde Kalan 20 Lirayı Gösterdi: 'Torunlarım Geliyor Dede Ne Aldın Diyorlar, Ağlamam Tutuyor Benim' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatyalı Emekli, Veli Ağbaba'ya Cebinde Kalan 20 Lirayı Gösterdi: "Torunlarım Geliyor Dede Ne Aldın Diyorlar, Ağlamam Tutuyor Benim" - Son Dakika
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