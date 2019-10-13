Malatyalı esnaftan "Askıda Tatlı" projesi

Fakir vatandaşların ve öğrencilerin ağzı tatlansın diye

MALATYA - Malatya'da bir esnafın başlattığı Askıda Tatlı projesi yoğun ilgi görüyor.

Nedim Ulubaba, Battalgazi Eski Malatya'da, Eski Malatya Aşkı ismiyle sosyal medya üzerinden Askıda Tatlı projesi başlattı. Bu proje konusunda baklava ustası esnaf Ramazan Yat ile görüşerek, Yat'ın iş yerinde bu projeyi uygulatan Nedim Ulubaba, "Askıda ekmeği Eski Malatyamızda başlattık. Ondan sonra üniversitemizde ve Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi kantininde askıda çay, kahve ve simit projesi yaptık. Şimdide Türkiye'de bir ilk olduğunu sandığımız Askıda Tatlı projesini gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Askıda Tatlı projesini uygulamaktaki amaçlarını dile getiren Ulubaba, "Tatlıcı Ramazan ustamızla konuştuk. Burası genellikle okul güzergahı. Genellikle çocuklar geliyor. İş yerimiz önünden geçip de tatlıları gören ve maddi imkansızlıktan alamayan öğrencilerin nefsi kalıyor. Durumu iyi olmayan vatandaşlar, öğrenciler istediği gibi burada ücretsiz olarak tatlısını alıp eve götürebilir. Biz nasıl evimize götürüyorsak, maddi durumu iyi olmayan vatandaşlarımızda götürsün isteriz. Bunun için Battalgazi torunu olarak Osmanlı geleneğimizi tekrar yaşatıyoruz. Türkiye de ilk defa bu işi başlatmış oluyoruz. Okul güzergahında iki üç tane çocuğun burada tatlıya bakıp gittiklerini görmüşler. Durumu iyi olmayan vatandaşlar neden tatlı almasın. Yani illa karın doyurmak için sadece ekmek mi alınması lazım. İnsanoğlu nefistir bizler nasıl çocuklarımıza yediriyorsak, onlarda ücretsiz olarak alıp evine götürsünler. Böylelikle bir kardeşlik doğuyor" dedi.

Projeyi iş yerinde uygulayan meşhur baklava ustası esnaf Ramazan Yat ise, "Bu projeyi, askıda ekmekte uygulandığı için insanlar çok ilgi gösterdi. Nedim Ulubaba, daha sonra bunu üniversiteye taşıdı ve daha sonra bunu yufka ekmeğe taşıdı. Ondan sonra bu tatlı işini bizle istişare etti ve biz de bunu kabul ettik. Kendisinden Allah razı olsun bu projeyi sunduğu için. Yani nefistir bu. İhtiyacı olan herkesin bundan yararlanması gerekiyor" şeklinde konuştu.

Ramazan Yat, "Battalgazi ilçemizde Askıda Tatlı projesini başlattık. İlgi görmeye da başladı. " diyerek, güzel bir uygulama olduğunu ifade etti. Yat, "Projeyi Türkiye de ilk kez Malatya Battalgazi ilçemizde hayata geçirdik" ifadelerini kullandı.