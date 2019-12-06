Son Dakika Haberleri: Malatyalı esnaftan 'Efsane Cuma' kampanyası
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Malatyalı esnaftan 'Efsane Cuma' kampanyası

6 saat önce

Malatya'da sebze-meyve pazarında esnaf 'Efsane Cuma' kampanyası başlattı.

Malatyalı esnaftan 'Efsane Cuma' kampanyası, System.String[]

Malatya'da sebze-meyve pazarında esnaf 'Efsane Cuma' kampanyası başlattı.


Gün boyu satış yapan esnaf, hem indirim yaptı hem de Cuma'nın 'kara' değil mübarek bir gün olduğunu dile getirdiler. Esnaf İrfan Yılmaz, "Cuma günü mübarek bir gündür. Müslümanların kutsal bir günü kara olarak adlandırılmasına tepki gösterdik. Kutsallarımıza böyle saldırılmasını istemiyoruz" dedi.


Yıl başına kadar her cuma indirim yapacaklarını dile getiren Yılmaz, vatandaşlarında kendilerine destek verdiğini söyledi. Pazardan alışveriş yapan vatandaşlar da, kampanyaya destek verdi. - MALATYA

Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 05:33 Kaynak: İHA
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