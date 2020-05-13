Malatyalı futbol adamı Katipoğlu yeniden Osmanlıspor'a başkan oldu

Osmanlıspor ve Yeni Malatyaspor'da başkanlık yapan Mehmet Emin Katipoğlu yeniden Osmanlıspor kulüp başkanlığına görevine getirildi.



Mehmet Emin Katipoğlu, Türkiye'nin başkenti Ankara'da amatörden Süper Lig'e taşıdığı kulüp olan Osmanlıspor'un ikinci kez başkanı oldu.



Dönemin Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır'ın Malatya Belediyespor profesyonel liglere başlarken teslim ettiği Yeni Malatyaspor'un ilk başkanı olan Mehmet Emin Katipoğlu takımı 3.Ligden 2.Lige 2.Ligde de play-off' oynatma başarısı göstermişti.



Mehmet Emin Katipoğlu döneminde Yeni Malatyaspor 2. Lig'de olmasına rağmen Süper Lig takımı olan Ankaragücü ve Fenerbahçe'yi Türkiye Kupası'ndan elemiş ve adından söz ettirmişti. - MALATYA