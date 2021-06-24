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Malatyalı gariban esnaftan İmamoğlu'na kayısı hediyesi - Son Dakika

Malatyalı gariban esnaftan İmamoğlu'na kayısı hediyesi

24.06.2021 16:57
Malatyalı gariban esnaftan İmamoğlu'na kayısı hediyesi, System.String[]

Malatyalı esnaf İrfan Yılmaz, 17 Haziran'da kente gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kendisine 'gariban vatandaş' demesine tepki gösterdi.

Malatyalı esnaf İrfan Yılmaz, 17 Haziran'da kente gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kendisine 'gariban vatandaş' demesine tepki gösterdi. İmamoğlu'na tepki olarak hediyelik kayısı gönderen esnaf Yılmaz, "Malatyalı garibanın hediyesidir, afiyet olsun" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun geçtiğimiz günlerde yaptığı Malatya ziyareti sırasında yanına yanaşan bir vatandaş ile yaptığı Kanal İstanbul diyaloğunu başka bir toplantıda farklı şekilde dillendirmesine Malatyalı esnaftan cevap geldi. Kendisi hakkında gariban vatandaş diye bahsedilmesine tepki gösteren Malatyalı esnaf İrfan Yılmaz, İmamoğlu'na tepki olarak hediyelik kayısı göndererek, "Malatyalı garibanın hediyesidir, afiyet olsun" dedi.

"PARA GELECEK DERKEN ÜLKEMİZİN GELECEĞİNİ KAST ETTİM"

O gün yaşananları anlatan kayısıcı esnafı İrfan Yılmaz, "Ben sadece kendisine kanal İstanbul yapılacak mı yapılmayacak mı diye bir soru yönelttim. Çünkü bu Türkiye'nin merak ettiği bir konu. Kendisi de baş muhatap olduğu için bu soruyu yönelttim. Burada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na kayısıyı soramam. Kendisi bana 'hayır yapılmayacak' dedi. Neden diye sorunca 'kötü bir şey' dedi. 'Oradan bize para gelecek' dedim. 'Seni kandırmışlar' dedi. Ben para gelecek derken ülkemizin geleceğini kast etmiştim" ifadelerini kullandı.

"OLAYI FARKLI ŞEKİLDE YANSITARAK ALGI YAPTI"

Yaşanan diyaloğu Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da başka bir toplantıda farklı şekilde yansıttığını da aktaran esnaf Yılmaz, "Başka programda 'Bu garibana para gelecekmiş, kandırmışlar' diye algı yaptı. Söylemediğim cümleleri kullanmış. Garibanım demedim. Siyasi görüşümü söylemedim. Zaten aramızda kısa bir diyalog geçti. Sadece Kanal İstanbul'un durumunu sordum. Kayısı bahçem var. Dükkanım var, manavım var. Çok şükür durumumuz iyi. Yanımızda 15 kişi çalışıyor. 15 kişinin ekmek yemelerine Allah'tan sonra sebep oluyoruz. Ben başkanın hakkımda yaptığı konuşmayı izleyince kendime acıdım. Buradan bütün siyasilere sesleniyorum. Hizmet edin, algı yapmayın. Halkın içinde olun çözüm bulun ve dürüst olun" şeklinde konuştu.

"MALATYALI BİR GARİBAN OLARAK KENDİSİNE HEDİYE KAYISI GÖNDERİYORUM"

Yılmaz, İmamoğlu'na taze yaş kayısı da göndererek, "Buradan Ekrem İmamoğlu'na Malatyalı garibandan taze kayısı hediye ediyorum. Hakkım helal olsun. İstanbul'a gidince de kendisini ziyaret edeceğim" ifadelerini kullandı.

Daha sonra taze yaş kayısı paketini kargo şirketine veren Yılmaz, pakete ise, "Malatyalı garibanın hediyesidir afiyet olsun" diye not bıraktı.

(Numan Güder/İHA)

Malatyalı gariban esnaftan İmamoğlu'na kayısı hediyesi

Ekrem İmamoğlu, İrfan Yılmaz, İstanbul, Esnaf, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Malatyalı gariban esnaftan İmamoğlu'na kayısı hediyesi - Son Dakika


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