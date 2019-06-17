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Malatyalı güreşçi Emir Ömer Bozdağ büyük başarı

31 dakika önce

Malatyalı güreş sporcusu Emir Ömer Bozdağ Türkiye Güreş Şampiyonasında serbest stilde ikinci, greko-romende ise üçüncü oldu.

Malatyalı güreşçi Emir Ömer Bozdağ büyük başarı, System.String[]
Malatyalı güreş sporcusu Emir Ömer Bozdağ Türkiye Güreş Şampiyonasında serbest stilde ikinci, greko-romende ise üçüncü oldu.

Türkiye Güreş Federasyonunun 2019 yılı faaliyet programında yer alan, 12 - 13 Haziran 2019 tarihleri arasında Ankara'da yapılan 11 - 13 Yaş Türkiye Güreş Şampiyonasında Malatyalı Emir Ömer Bozbağ Serbest Stil de Türkiye ikincisi Greko-Romen de de Türkiye Üçüncüsü oldu.

Ankara'da yapılan 11 - 13 Yaş Türkiye Güreş Şampiyonasında Malatyalı güreşçi Emir Ömer Bozbağ serbest stilde Türkiye ikincisi, greko-romende de Türkiye üçüncüsü olması Malatya güreş camiasında da memnuniyetle karşılandı.

Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan yaptığı açıklamada, "Sporcumuz Emir Ömer Bozbağ'ı, antrenörlerimizi ve sporcumuzun ailesini tebrik eder, başarılarının devamını dileriz. İnşallah güreşteki başarılarımız katlanarak devam eder" ifadelerini kullandı. - MALATYA
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 01:23 Kaynak: İHA
11, ankara, güreş, türkiye
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