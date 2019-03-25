Son Dakika Haberleri: Malatyalı Güreşçi Türkiye Üçüncüsü Oldu

Malatyalı Güreşçi Türkiye Üçüncüsü Oldu

1 saat önce

Bursa'nın Mudanya ilçesinde düzenlenen Genç Kadınlar Türkiye Güreş şampiyonasında Malatyalı sporcu Gizem Kenger 76 Kilogramda Türkiye üçüncüsü oldu.

Malatyalı Güreşçi Türkiye Üçüncüsü Oldu, System.String[]
Bursa'nın Mudanya ilçesinde düzenlenen Genç Kadınlar Türkiye Güreş şampiyonasında Malatyalı sporcu Gizem Kenger 76 Kilogramda Türkiye üçüncüsü oldu.

Türkiye Güreş Federasyonu'nun 2019 yılı faaliyet programında yer alan, 19 - 20 Mart tarihleri arasında Bursa'nın Mudanya ilçesinde düzenlenen Genç Kadınlar Türkiye Güreş şampiyonasına 25 ilden 135 güreşçi katıldı. Şampiyonada Malatya'yı temsil eden Gizem Kenger 76 kilogramda Türkiye üçüncüsü oldu.

Elde edilen başarıyla ilgili bir açıklama yapan Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan, "Sporcumuz Gizem Kenger'i, antrenörünü ve sporcumuzun ailesini tebrik eder, başarılarının devamını dileriz. Malatya'mız salon sporlarında Türkiye'de her zaman farklı bir yere sahiptir. Bu anlamda başarılarımızın katlanarak devamını diliyorum" diye konuştu. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 04:35 Kaynak: İHA

Spor
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