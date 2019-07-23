Malatyalı iş adamı Şaban Taçyıldız vefat etti
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Malatya Eğitim Vakfı (MEV) eski başkanlarından 73 yaşındaki Malatyalı iş adamı Şaban Taçyıldız vefat etti.
Malatya Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 05:32 Kaynak: İHA
Eğitim Vakfı (MEV) eski başkanlarından 73 yaşındaki Malatyalı iş adamı Şaban Taçyıldız vefat etti.
MEV kurucusu olan ve 2005-2009 yılları arasında iki dönem başkanlık yapan Taçyıldız, bir süredir şeker hastalığı ile mücadele ediyordu. Merhum Taçyıldız'ın 24 Temmuz Çarşamba günü İstanbul Ataköy
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