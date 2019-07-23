Son Dakika Haberleri: Malatyalı iş adamı Şaban Taçyıldız vefat etti
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Malatyalı iş adamı Şaban Taçyıldız vefat etti

1 saat önce

Malatya Eğitim Vakfı (MEV) eski başkanlarından 73 yaşındaki Malatyalı iş adamı Şaban Taçyıldız vefat etti.

Malatyalı iş adamı Şaban Taçyıldız vefat etti, System.String[]
Malatya Eğitim Vakfı (MEV) eski başkanlarından 73 yaşındaki Malatyalı iş adamı Şaban Taçyıldız vefat etti.

MEV kurucusu olan ve 2005-2009 yılları arasında iki dönem başkanlık yapan Taçyıldız, bir süredir şeker hastalığı ile mücadele ediyordu. Merhum Taçyıldız'ın 24 Temmuz Çarşamba günü İstanbul Ataköy 5. Kısım Caminde kılınacak ikindi namazının ardından Topkapı Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi. - MALATYA
Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 05:32 Kaynak: İHA
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