Son Dakika Haberleri: Malatyalı Kadın Boksörler Derece Yaptılar

Malatyalı Kadın Boksörler Derece Yaptılar

9 dakika önce

22 Yaş Altı Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonasına Malatya'dan katılan iki kadın sporcu bronz madalya kazandı.

Malatyalı Kadın Boksörler Derece Yaptılar, System.String[]
22 Yaş Altı Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonasına Malatya'dan katılan iki kadın sporcu bronz madalya kazandı.

Türkiye Boks Federasyonu'nun faaliyet programında yer alan 22 Yaş Altı Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası final müsabakalarıyla tamamlandı.

Samsun Atatürk Spor Salonunda düzenlenen müsabakalara 45 ilden 232 Erkek, 83 Kadın sporcu katıldı.

Final müsabakaları sonucunda Erkekler ve Kadınlarda 10'ar sıklette madalya dağıtıldı. Müsabakalara Malatya'dan katılan Rabia Topuz ve Mervenur Aslan bronz madalya kazandı. Kadınlarda 48 kilogramda Rabia Topuz ve 57 kilogramda Mervenur Aslan madalyayla döndü.

Madalya kazanan kadın sporcular şunlar:

48 kilogram

Melek Yamak (Trabzon) Altın Madalya, Gülcihan Karşıgil (Ankara) Gümüş Madalya, Rabia Topuz (Malatya) Bronz Madalya, Nagihan Akpınar (Erzincan) Bronz Madalya

57 kilogram

Esra Yıldız (İstanbul) Altın Madalya, Melisa Yağmur Telli (Samsun) Gümüş Madalya, Mervenur Aslan (Malatya) Bronz Madalya, Merve Karaca (Samsun) Bronz Madalya - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 11:48 Kaynak: İHA

Türkiye, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bıçakla Taksiciyi Gasp Eden Kadın, Osmangazi Köprüsü'nde Yakalandı ABD İstihbarat Raporunda Dikkat Çeken Türkiye Detayı: İlişkiler Zora Giriyor

Üzüm İçin Sigortalama Süresi 28 Şubat'ta Sona Eriyor Abdest Alırken Çukura Düştü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.2.2019 11:57:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Malatyalı Kadın Boksörler Derece Yaptılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]