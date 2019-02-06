Malatyalı Kadın Boksörler Derece Yaptılar

22 Yaş Altı Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonasına Malatya'dan katılan iki kadın sporcu bronz madalya kazandı.

22 Yaş Altı Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonasına Malatya'dan katılan iki kadın sporcu bronz madalya kazandı.



Türkiye Boks Federasyonu'nun faaliyet programında yer alan 22 Yaş Altı Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası final müsabakalarıyla tamamlandı.



Samsun Atatürk Spor Salonunda düzenlenen müsabakalara 45 ilden 232 Erkek, 83 Kadın sporcu katıldı.



Final müsabakaları sonucunda Erkekler ve Kadınlarda 10'ar sıklette madalya dağıtıldı. Müsabakalara Malatya'dan katılan Rabia Topuz ve Mervenur Aslan bronz madalya kazandı. Kadınlarda 48 kilogramda Rabia Topuz ve 57 kilogramda Mervenur Aslan madalyayla döndü.



Madalya kazanan kadın sporcular şunlar:



48 kilogram



Melek Yamak (Trabzon) Altın Madalya, Gülcihan Karşıgil (Ankara) Gümüş Madalya, Rabia Topuz (Malatya) Bronz Madalya, Nagihan Akpınar (Erzincan) Bronz Madalya



57 kilogram



Esra Yıldız (İstanbul) Altın Madalya, Melisa Yağmur Telli (Samsun) Gümüş Madalya, Mervenur Aslan (Malatya) Bronz Madalya, Merve Karaca (Samsun) Bronz Madalya - MALATYA

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Bıçakla Taksiciyi Gasp Eden Kadın, Osmangazi Köprüsü'nde Yakalandı

ABD İstihbarat Raporunda Dikkat Çeken Türkiye Detayı: İlişkiler Zora Giriyor

Üzüm İçin Sigortalama Süresi 28 Şubat'ta Sona Eriyor

Abdest Alırken Çukura Düştü