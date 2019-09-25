Malatyalı kadınlardan Diyarbakır'daki annelere destek

Malatya'da toplanan kadın sivil toplum kuruluşu temsilcileri, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelere destek açıklamasında bulundu.



Dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle 3 Eylül'de HDP il binası önüne gelen Diyarbakırlı annelerinin başlattığı oturma eylemine Malatya kadın sivil toplum kuruluşu temsilcileri de destek verdi.



Soykan Parkı'nda toplanan grup adına açıklama yapan Kadem Hukuk Kurulu Üyesi Avukat Kübranur Sakmanlı, "Bizler sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri olarak, annelerin Diyarbakır'da başlattığı onurlu direnişlerine destek olmak üzere 81 ilde eş zamanlı olarak toplanmış bulunmaktayız. Bu direnişin teröre en büyük darbeyi vuracak iradeyi ortaya koyduğuna yürekten inanıyoruz" dedi.



Başka canlar yanmasın diye çıktıkları bu yolda zafere ulaşacaklarına inandıklarını ifade eden Sakmanlı, "Tarih, Diyarbakır'daki anneleri ve teröre meydan okuyan direnişlerini saygı ile yazacaktır. Bulundukları şehirlerde, siyasi ve toplumsal yalnızlaştırılma dahil, her şeyi göze alıp evlatlarının dönmesini isteyen anneler, başka canlar yanmasın diye çıktıkları yolda inşallah zafere ulaşacaklardır. Günlerdir yaşanan evlat nöbetlerinde, tarifi imkansız acılara şahit oluyoruz. "Evladımın ölüsüne bile razıyım" diyen annelerin masum ve insani direnişinin yanında olmak, hepimizin boynunun borcudur. Bizler Edirne'den Kars'a, tek yürek olmuş kadınlar ve anneler olarak anne acısının etiketi olmaz diyor, yerel, ulusal ve uluslararası kamuoyunu Diyarbakır'daki annelerin yanlarında olmaya davet ediyoruz" diye konuştu.



Ülkemizin geleceğine, refahına, birlik ve beraberliğine zarar vermeye çalışan terör örgütlerine ve siyasi uzantılarına karşı yıllardır topyekun mücadele içerisinde olduklarını vurgulayan Sakmanlı, "Vatan uğruna verdiğimiz şehitlerin kanı, evlatlarımız için döktüğümüz gözyaşı hala kurumadı. Bu mücadelemize bir mihenk taşını da dağa kaçırılan evladını geri almak için teröre yeter diyen Hacire annemiz ekledi. Gördük ki yanan bir anne yüreği tüm acılara, göz yaşına ve gencecik fidanların ölümüne son verebilir.Bu duruş ve cesaret, terör örgütünün ağına düşmüş her evlada ve annesine umut oldu. 3 Eylül'den bu yana tam 23 gündür Diyarbakır'da yeni annelerin katılımı ile büyüyen bu sessiz çığlık, dünya üzerindeki terörün tümüne dur diye haykıran güçlü bir sese dönüştü. İnanıyoruz ki azimle seslerini yükselten kadınlar, terör örgütlerinin hain emelleri için Fırat'ın ve Dicle'nin kuzularının kurban edilmesine izin vermeyecektir" ifadelerini kullandı.



Malatya'daki kadın sivil toplum temsilcileri olarak, Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan annelerin yanında olduklarını ifade eden Sakmanlı, "Bedenen olamasak da onların 'ne pahasına olursa olsun' diyerek teröre karşı gösterdikleri kararlı duruşlarının yanındayız. Annelerin başlattığı bu hareket karşısında karanlık yapıların yıkılacağına gönülden inanıyoruz. Ailelerimizin bir an önce evlatlarına kavuşmalarını diliyor ve evlat nöbetindeki annelerle birlikte teröre son diyoruz. yerel ve ulusal düzeyde katılan sağlayan tüm sivil tolum kuruluşlarımıza teşekkürlerimiz arz ediyoruz" şeklinde konuştu. - MALATYA